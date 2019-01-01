رسميا.. طارق يحيى مديرا فنيا مؤقتا للزمالك

عينت إدارة نادي الزمالك، طارق يحيي مديرا فنيا مؤقتا للفريق الكروي الأول، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وشدد رئيس الزمالك، في بيان صحفي، على أن طارق يحيى سيتواجد بشكل مؤقت للإشراف على تدريبات الفريق، لحين الانتهاء من ملف المدير الفني الجديد.

وأبلغ الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعبي الفريق بضرورة التجمع في الرابعة عصر اليوم، من أجل الانتظام في التدريبات الجماعية على ملعب النادي بميت عقبة.

ومن المنتظر أن يقود مران الزمالك اليوم مدرب الأحمال الأجنبي، والذي كان متواجدا في الجهاز الفني السابق للفريق بقيادة خالد جلال.

الزمالك يواجه بطل الصومال في الدور التمهيدي

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق ديكاداها بطل الصومال، في مباراتي ذهاب وإياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقياوكانت إدارة الزمالك تحاول الاتفاق مع فريق ديكاداها بطل الصومال على خوض مبارتي الذهاب والإياب على ستاد القاهرة، شريطة أن يكون عائد بث مباراة الذهاب بالكامل لصالح النادى الصومالي، على أن يتحمل الزمالك تذاكر سفر فريقه.

وتقام مباريات الذهاب بهذا الدور أيام 9 أو 10 أو11 أغسطس المقبل، على أن تقام مباراة الإياب بعدها بأسبوع.