رسميا.. اتحاد الكرة يحدد موعد انطلاق الدوري

حدد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، موعد انطلاق الدوري الدوري الممتاز في نسخته الجديدة، والذي سينطلق يوم 19 سبتمبر المقبل.

وقال «عامر» خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل النسخة الجديدة من الدوري: "قرعة الدوري ستكون مفتوحة و ولن يتم تحديد موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهاية الموسم وسيدخلوا ضمن القرعة بشكل طبيعي".

الأندية تطالب بكرة موحدة في الدوري

وعلى جانب أخر، أكد عبدالناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، إنه ينبغي أن يكون هناك كرة قدم موحدة في مسابقة الدوري خلال نسختها هذا الموسم، وهو ما أعلنه على هامش اجتماع لجنة المسابقات بمندوبي الأندية لوضع تصور للدوري الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن اتحاد الكرة، وجه الدعوة إلى المديرين الفنيين ومديرى الكرة بأندية الدوري الممتاز، لعقد اجتماع مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، اليوم السبت، لمناقشة التصور الجديد، للموسم المقبل.

ومن المقرر أن يقوم اتحاد الكرة، بشرح الأجندة الدولية وارتباطات المنتخبات والفرق المشاركة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية، والبطولة العربية، للمديرين الفنيين ومدير الكرة، مع الاستماع لوجهات نظرهم فى تحديد مواعيد واضحة من بداية الموسم، لبطولة الدوري الممتاز وكأس مصر.

يأتي هذا من أجل عدم تتكرار أزمة الموسم الماضي التى شهدت ضغط فى المباريات واعتراض الأندية على خوض المؤجلات بشكل مضغوط.