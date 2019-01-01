الأهلى يحدد شرط رحيل «حمودى» إلى أمريكا

نقلا عن العدد الورقي

تلقى أحمد حمودى، لاعب وسط الأهلى، عرضاً رسمياً للاحتراف فى الدورى الأمريكى بداية من مطلع الموسم المقبل، وقدم اللاعب العرض بشكل رسمى لمدير التعاقدات، الذى رحب برحيل اللاعب، ولكن اشترط أن يكون بصيغة الإعارة وليس البيع النهائى، مع منح اللاعب مرونة كبيرة فى الشروط المالية.

ويتواصل «حمودى» مع إدارة النادى الأمريكى حالياً للوقوف على صيغة جديدة للعرض وفقاً لرغبة النادى الملحة التى لم تسمح له بالبيع النهائى. فى سياق مختلف، يعيش سعد سمير، مدافع الفريق، فى دهشة بعد استبعاده من قائمة الفريق الأفريقية، خصوصاً مع اقتراب عودته للمشاركة فى المباريات والتدريبات الجماعية بعد أسبوعين من الآن على أقصى تقدير، وطلب «سعد» عقد جلسة خاصة مع مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، لمعرفة أسباب استبعاده.

ويخوض «سعد» المرحلة الأخيرة من التأهيل بعد سفره لألمانيا أكثر من مرة للاستشفاء من إصابة القطع الجزئى فى الرباط الصليبى الخلفى للركبة.

الأهلي يفاوض طه ياسين الخنيسى

على جانب آخر، دخل طه ياسين الخنيسى، مهاجم الترجى والمنتخب التونسى، فى حسابات إدارة النادى الأهلى، خلال الأيام الأخيرة، لضمه لتدعيم خط الهجوم، بعد طلب الأوروجويانى مارتن لاسارتى التعاقد مع مهاجم قوى قبل انطلاق الموسم الجديد.

فى سياق آخر، يعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، جلسة خاصة مع الثنائى هشام محمد وإسلام محارب، لمعرفة موقفهما من الأندية التى من الممكن الانتقال إليها فى الموسم المقبل، بعد قرار المدير الفنى باستبعادهما من القائمة الأفريقية وعدم الحاجة لهما فى الموسم الجديد، ويمتلك الثنائى عدة عروض من بعض أندية الدورى، ويرغب «هشام» فى الانتقال إلى إنبى بعد تلقيه عرضاً جاداً من النادى البترولى، فى الوقت الذى يفاضل فيه «محارب» بين العودة لسموحة أو الانتقال إلى نادٍ آخر.

فى السياق ذاته، طلب مسئولو الأهلى من أحمد حمدى، صانع ألعاب الفريق، تمديد عقده قبل خروجه مجدداً للإعارة، فى ظل وجود أكثر من عرض فى مقدمتها الجونة الذى لعب له خلال الـ6 أشهر الماضية.

من ناحية أخرى، طلب صلاح محسن، مهاجم الأهلى، الحصول على فرصة جديدة من المدير الفنى مارتن لاسارتى، فى ظل عدم مشاركته فى المباريات وخروجه من حسابات الأوروجويانى خلال المباريات.

وطلب اللاعب عقد جلسة مع المدير الفنى مارتن لاسارتى من أجل التأكيد على التزامه خلال التدريبات واجتهاده من أجل الحصول على الفرصة، حيث نصح مقربون من صلاح محسن اللاعب بضرورة استغلال سوء مستوى المغربى وليد أزارو فى الوقت الحالى وابتعاد مروان محسن عن التشكيل الأساسى من أجل حجز مكان بالتشكيل الأساسى.