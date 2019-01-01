الزمالك يخوض مباراته أمام بطل الصومال على ملعب بتروسبورت

تقرر أن يخوض الفريق الأول لنادي الزمالك مباراته أمام ديكاداه الصومالي على ملعب بتروسبورت الذي يلعب الفريق مباريات الدورى العام عليه، وأرسل رئيس النادى خطاباً إلى الملعب من أجل خوض المباراة عليه وإبلاغ الاتحاد الأفريقى بشكل رسمى عن إقامة المباراة هناك.

من جهة أخرى، حرص طارق يحيى، المدير الفنى المؤقت للفريق، على عقد اجتماع باللاعبين وطالبهم بضرورة التركيز الفترة المقبلة وأنه مستمر معهم لحين التعاقد مع المدير الفنى الأجنبى وبالتالى عليهم أن يبذلوا قصارى جهدهم لأنه سيقدم تقريراً للمدرب الجديد عن كل اللاعبين.

رفض رحيل أي لاعب في القائمة الأفريقية

فى سياق آخر، يرفض مسئولو القلعة البيضاء رحـيـل أى لاعب من بين المقيدين فى القائمة الأفريقية بعد العروض التى وصلت إليهم من بعض الأندية المحلية خلال الأيام الماضية وذلك لتجنب النقص العددى الذى يمكن أن يواجه الفريق كما حدث من قبل، لذا كان القرار ببقاء كل اللاعبين وتأجيل البت فى أى عروض حتى يناير المقبل لحين الانتهاء من ملف الصفقات والتدعيمات.