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عاجل| رسميا.. اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بكأس مصر

03:11 م | الأحد 04 أغسطس 2019
كتب: شادي ممدوح
عاجل| رسميا.. اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي وبيراميدز بكأس مصر

الأهلي وبيراميدز

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أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد الأدوار المتبقية من بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2018-2019، حتى الدور قبل النهائي.

ووفق المعلن من اتحاد الكرة، تقرر أن يلتقي الأهلي مع بيراميدز في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر يوم السبت الموافق 17 أغسطس الجاري، فيما تقام مباريات دور الثمانية الأربعاء الموافق 28 أغسطس الجاري، بين الفائز من الفريقين مع حرس الحدود، فيما تقام مباراة الزمالك ومصر للمقاصة في نفس الدور وبنفس اليوم.  

 

مواعيد الدور قبل النهائي

وتقام مباراتي الدور قبل النهائي، يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر المقبل، فيما لم يتحدد موعد المباراة النهائية حتى الأن.

يذكر أن الزمالك فاز بآخر لقب لبطولة كأس مصر بعد تغلبه على سموحة بالمباراة النهائية عن طريق ركلات الترجيح.

 

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