بالصور.. الآلاف من أهالي أبوصوير يشيعون جثمان والد حسني عبد ربه

شيع الآلاف من أهالي مدينة أبوصوير مسقط رآس حسني عبد ربه عصر اليوم الأحد جثمان عبد ربه طلب والد لاعب الدروايش ومنتخب مصر السابق.

وانطلقت الجنازة من مسجد نور الله بجوار مجلس مدينة أبوصوير، على مقابر الأسرة بمشاركة نجوم الرياضة والشخصيات العامة من أهالي الاسماعيلية ولاعب الأهلي أحمد فتحي ومحمد صبحي حارس مرمي الدراويش الأسبق.

الأثنين.. عزاء والد حسني عبدربه في أبوصوير

ويقام العزاء غدًا الاثنين بمدخل مدينة أبوصوير، وكتب حسني عبد ربه عبر حسابه على فيسبوك أمس: "البقاء لله وحده، توفي والدي رحمه الله عليه قبل قليل".

وأضاف: "الجنازة عقب صلاة العصر يوم الأحد بمسجد "نور الله" بمدينة أبو صوير، والعزاء مساء الإثنين بمدينة أبوصوير".

وأتم: "أرجو الدعاء لوالدي بالرحمة والفردوس الأعلي".