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الأهلي يعلن حضور 10 آلاف مشجع لمواجهة اطلع برة السوداني

04:16 م | الإثنين 05 أغسطس 2019
كتب: حسين غريب وأحمد فراج
الأهلي يعلن حضور 10 آلاف مشجع لمواجهة اطلع برة السوداني

جمهور الأهلي

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 تلقى النادي الأهلي الموافقة الأمنية الخاصة بالحضور الجماهيري لمباراة الفريق المقبلة أمام اطلع برة السوداني بدوري أبطال أفريقيا.

وأعلن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي عن تلقي النادي موافقة الأمن على حضور 10 آلاف مشجع أمام اطلع برة بطل جنوب السودان.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليومية في السادسة مساء اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة فريق «اطلع برة» بطل جنوب السودان والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب وذلك في ذهاب دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.

وجه المدير التنفيذي للأهلي الشكر لوزارة الداخلية على الجهود الكبيرة التى تقوم بها فى سبيل تأمين دخول وخروج الجماهير والحفاظ على منها، مؤكدا على ثقته الكبيرة فى وعى جماهير النادي وتشجعيها لفريقها والتزامها بالتعليمات داخل وخارج الملعب. 

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