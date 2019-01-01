الزمالك ينتظر موافقة رامون دياز على تخفيض راتبه

عاد من جديد، اسم الأرجنتينى رامون دياز، داخل نادي الزمالك، حيث يأمل مجلس الإدارة موافقة المدرب على تخفيض راتبه، الذى يصل إلى 1٫5 مليون دولار فى الموسم، وكذلك تراجعه عن طلبه بوجود طاقم أجنبى معاون له بالكامل.

وكشف مصدر داخل النادي أن فى كل الظروف من المنتظر أن يتم الكشف عن المدير الفنى للزمالك خلال 3 أيام، وسيوجد فى القاهرة بنهاية الأسبوع الجارى لتوقيع العقود.

بينما خرج من الصورة البوسنى خليلوزيتش، المدير الفنى السابق لمنتخب الجزائر، بعد ترحيبه بتدريب منتخب المغرب خلفاً للفرنسى هيرفى رينارد، الذى رحل لتدريب منتخب السعودية، علاوة على راتبه الكبير، ورغبته فى تكملة مسيرته مع المنتخبات، وعدم قيادة أندية.

جاهزية "عبد الغني وإمام والنقاز" لمواجهات الزمالك

وعلى مستوى الفريق، بات ثلاثى الفريق محمد عبد الغنى وحازم إمام والتونسى حمدى النقاز جاهزين للمشاركة فى مباراة ديكاداها الصومالى الأحد المقبل فى افتتاح مشوار الفريق بدورى أبطال أفريقيا، حيث تعافى "عبدالغنى" من الإصابة التى كان يعانى منها فى القدم، وانتظم "النقاز" فى التدريبات بشكل طبيعى بعد انتهاء فترة الراحة السلبية له، وأنهى "إمام" بعض التدريبات الخاصة، وتأكد طرق يحيى المدير الفنى المؤقت من سلامتهم وجاهزيتهم.

ويلتقي الفريق الأبيض وديا اليوم الثلاثاء، في الثامنة مساءً أمام فريق شركة المتحدة، ذلك من جانب المدير الفني للفريق الأبيض، لتجهيز اللاعبين قبل مواجهة ديكاداها بطل الصومال، المقرر لها يوم الأحد المقبل، على استاد بتروسبورت، في ذهاب دور الـ64 لبطولة لدوري أبطال أفريقيا حيث يأمل طارق يحيى المدير الفني المؤقت للفريق في تجانس اللاعبين قبل المباراة، حيث تعاقد الفريق الأبيض مع 11 لاعبًا جديدًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم الصفوف، من أجل حصد البطولات التي يشارك بها الدوري العام وكأس مصر ودوري أبطال افريقيا.