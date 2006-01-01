بعد ارتباط اسمه بريال مدريد.. محمد الشناوي يحدد مصيره مع الأهلي اليوم

يناقش محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي في جلسة خاصه مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات، اليوم، العروض التي تلقاها الحارس الدولي من عدة أندية أوروبية أبرزها من تركيا وفرنسا.

وأعلن الأهلي، في وقت سابق، رفضه رحيل الشناوي لحاجة الفريق لجهوده، إلا أن الحارس الدولي، والذي قدم أداء جيدة في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بمصر، ينوي مناقشة هذه العروض الأوربية مع مسئولي النادي.

صحيفة إسبانية ترشح محمد الشناوي للعب في ريال مدريد

جدير بالذكر أن لجنة التخطيط بالنادي قد اعتمدت بشمل نهائي رفض رحيل الشناوي مع التوصية بتعديل عقده ماليا.

وكانت صحيفة إسبانية، أكدت أن الشناوي أحد أفضل نجوم بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، والتي أقيمت فعالياتها في مصر، وتوج بها منتخب الجزائر، وأنه يستحق الانتقال إلى ريال مدريد.

وقالت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، إن حارس الفراعنة ظهر بصورة جيدة للغاية في كأس الأمم الأفريقية، وعمره البالغ 30 عاما لن يكون عائقا أمام انتقاله لأحد الأندية الأوروبية.