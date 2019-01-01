الأهلي يعرض أزارو على بوردو.. والنادي الفرنسي يرفض

كشف مصدر داخل النادى الأهلى عن قيام النادى بعرض مهاجمه المغربى وليد أزارو، على نادى بوردو الفرنسى فى إطار تسويق اللاعب وتحقيق رغبته فى اللعب هناك إلا أن العرض لم يلق قبول النادى الفرنسى، ولم يتم اتخاذ أى خطوة به.

وشدد المصدر على أن اللاعب لم تصله أى عروض احتراف فى الفترة الأخيرة على خلاف كل ما تردد، وأن محاولات تسويقه لم تتوقف فى ظل موافقة مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، على عدم استمراره بالموسم الجديد، ومحاولة ضم مهاجم أجنبى بدلاً منه.

فى سياق متصل، تسبب المقابل المادى المرتفع الذى طلبته إدارة النادى فى النيجيرى جونيور أجايى، والذى وصل إلى 6 ملايين دولار للاستغناء عنه، فى فشل تسويقه فى أحد الدوريات المتوسطة فى أوروبا، حيث اشترط النادى على بعض وكلاء اللاعبين الحصول على ما يقرب من 100 مليون لبيع اللاعب، خاصة أنه تم التعاقد معه قبل عامين من الصفاقسى التونسى مقابل مليونين ونصف المليون دولار، ويرغب فى بيعه بسعر أعلى من ذلك.

الأهلي يستعد لمواجهة "إطلع بره"

من ناحية أخرى، يواصل الفريق تدريباته اليوم الجمعة، استعداداً لمواجهة بطل جنوب السودان "إطلع بره"، حيث يستقر المدير الفنى، خلال تدريب اليوم، على الخطة التى سيخوض بها مباراة الأحد، وطريقة اللعب التى تحسم له الفوز، ومجموعة اللاعبين الذين سيخوض بهم المباراة، والاطمئنان على جميع اللاعبين، خاصة محمد الشناوى، حارس المرمى، الذى خاض تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب على هامش مران الفريق خلال الأيام الأخيرة.

وفى إطار مختلف، طلب سامى قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فى مذكرة رسمية قدمها للجنة التخطيط بالنادى، الموافقة على رحيله لتدريب فريق حرس الحدود، وتم عرض الأمر على "لاسارتى"، الذى شدد على أن وجهة نظره الفنية لن تتعارض مع مستقبل "قمصان" خارج الأهلى، ولن يحتاج لمدرب جديد حال رحيله، حيث تتجه لجنة التخطيط، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، للموافقة على رحيل "قمصان"، والإعلان عن ذلك بعد مباراة "اطلع بره" الجنوب سودانى والمحدد إقامتها مساء الأحد المقبل ببرج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدى بدورى أبطال أفريقيا. على الجانب الآخر، يخوض فريق "إطلع بره" مرانه اليوم الجمعة، على ملعب برج العرب تحت قيادة موريس مايكل، المدير الفنى للفريق، الذى يأمل فى تجهيز لاعبيه نفسياً بالشكل الأمثل قبل مواجهة المارد الأحمر لتجنب رهبة البداية.