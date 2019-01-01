رامون دياز يؤمِّن نفسه قبل التعاقد مع الزمالك رسميًا

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رامون دياز
يكثف مسئولو نادى الزمالك، محاولاتهم لإنهاء ملف التعاقد مع مدير فنى أجنبى، خلال الساعات المقبلة، قبل الإعلان عن إسناد المهمة للأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى السابق لفريق بيراميدز بعد الاتفاق شبه النهائى على إرسال الأبيض العقد للمدرب الأرجنتينى من أجل توقيعه، وشهدت الساعات الماضية.
وتدخل بعض الوسطاء مع مسئولى الأبيض من أجل الموافقة على طلبات المدير الفنى والتعاقد مع جهازه بالكامل الذى يتكون من 7 أفراد، ومحاسبته مع نهاية عقده وعدم التدخل فى عمله.
وقال مصدر داخل نادى الزمالك:"رامون دياز يتمسك بهذه الشروط، بعد استماعه لنصائح بعض المقربين منه فى مصر، لاسيما أنه يريد تأمين نفسه، ومنع أى مسئول فى القلعة البيضاء من التدخل فى الأمور الفنية، ومنحه الاختصاصات كاملة مثلما حدث مع السويسرى كريستيان جروس الذى حصل على بطولة الكونفيدرالية ورحل بعد نهاية عقده".
وأضاف المصدر:"يوجد اختلاف فى البنود الخاصة بمدة العقد والجهاز المعاون، بالإضافة لعدم وجود أى عنصر مصرى ومن بينهم الطبيب وأخصائى العلاج الطبيعى أيضاً".
وخاض الفريق الأبيض، اليوم السبت، مباراة ودية أمام فريق 6 أكتوبر، وذلك على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، وفاز بهدفين مقابل هدف، أحرزهما المغربي أشرف بن شرقي، ومهاجم الفريق يوسف أوباما.
ويأمل طارق يحيى المدير الفني للفريق، في استغلال تأجيل مواجهة بطل الصومال، لخوض تجربة ودية أخرى، ومشاركة معظم اللاعبين خاصة الصفقات الجديدة، للوقوف على مستواهم قبل المشاركة في المباريات الرسمية، وتجربة الخطة، التي يلعب بها الفريق المباراة المقبلة.
وحرص طارق يحيى المدير الفني للفريق على الدفع بتشكيلين مختلفين خلال أحداق المباراة، من أجل التأكد من جاهزية جميع اللاعبين.
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