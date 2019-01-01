التشكيل المتوقع للأهلي أمام فريق "إطلع برة" بدوري أبطال أفريقيا

استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق بالنادي الأهلي، بنسبة كبيرة على تشكيل فريقه، لمواجهة نظيره "إطلع برة"، في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر اقامتها في الثامنة مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب الإسكندرية.

ومن خلال التدريبات الأخيرة ينتظر أن يخوض الفريق مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومن أمامه الرباعى الدفاعى أيمن أشرف ورامى ربيعة وعلى معلول ومحمد هانى، وفى الوسط عمرو السولية وحمدى فتحى ورمضان صبحى (أجايى) وحسين الشحات وصالح جمعة (مجدي أفشة)، وفى الهجوم المغربى وليد أزارو.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بأكبر عدد من الأهداف، لإرسالة رسالة خاصة لكل منافسيه في دوري الأبطال، بأن الفريق يتطلع للفوز بلقب النسخة الجارية وتعويض الإخفاق في السنوات الأخيرة، والتي كان أخرها في الموسم الماضي بعد توديع البطولة عقب الخسارة من فريق صن داونز الجنوب أفريقي في دور الثمانية للبطولة.

قائمة الأهلي لمواجهة اطلع برة

وضم لاسارتي المدير الفني 22 لاعبًا لمباراة اليوم، محمد الشناوي وعلى لطفي لحراسة المرمي.

وفي خط الدفاع: أحمد فتحي ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: حسام عاشور ورمضان صبحي وحمدي فتحي وصالح جمعة وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد الشيخ وجونيور أجايي والأنجولي جيرالدو دا كوستا.

وفي الهجوم: وليد أزارو.

فيما استبعد 4 لاعبين هم شريف إكرامي وصلاح محسن ووليد سليمان ومروان محسن، حيث يعاني إكرامي وسليمان من الإصابة، في الوقت الذي تم استبعاد صلاح محسن لوفاة والده أول أمس الجمعة، بينما تم استبعاد مروان محسن لإقامة حفل زفافه اليوم الأحد في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.