دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يتقدم على إطلع بره بثنائية نظيفة في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وإطلع بره بطل جنوب السودان، بتقدم المارد الأحمر بهدفين دون رد خلال المباراة، التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف الأول للنادي الأهلي في المباراة عن طريق علي معلول في الدقيقة 17 من ضربة جزاء، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق المغربي وليد أزارو في الدقيقة 33.

الأهلي يخرج متقدما على إطلع بره بثنائية نظيفة

بداية المباراة شهدت ضغطًا كبيرًا من جانب النادي الأهلي على دفاعات فريق إطلع بره لخطف هدف التقدم، في الوقت، الذي لم تشهد فيه أول 15 دقيقة أي خطورة على مرمى الأهلي.

وشهدت الدقيقة 9، إصابة عمرو السولية لاعب وسط الأهلي، وتوقف المباراة من أجل علاج اللاعب، ولكن افتقدت الـ 15 دقيقة الأولى غياب الدقة على مرمى إطلع بره.

وعقب مرور الـ 15 دقيقة الأولى واصل الأهلي طوفان الهجمات على مرمى إطلع بره، من أجل إحراز هدف التقدم، وبالفعل استطاع علي معلول إحراز الهدف الأول للمارد الأحمر وفض الاشتباك مع إطلع بره، بعدما تصدى لضربة جزاء احتسبها حكم المباراة لعمرو السولية، الذي تمت عرقلته داخل منطقة الجزاء.

علي معلول يفتتح أهداف الأهلي في إطلع بره

واستطاع الأهلي إحراز الهدف الأول في شباك إطلع بره في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول بعد ضربة جزاء نفذها علي معلول، بعدما احتسبها حكم المباراة على المدافع، بعد عرقلة عمرو السولية، واستمر ضغط المارد الأحمر بعد الهدف، وكاد وليد أزارو أن يعزز النتيجة، بعدما انفرد بالمرمى وسدد الكرة، إلا أن حارس المرمى أنقذ الكرة.

وفي الدقيقة 29، من عمر الشوط كاد وليد أزارو من إحراز هدفًا عالميًا، بعدما لعب كرة مقصية مزدوجة مرسلة من محمد هان.

وفي الدقيقة 33، أحرز وليد أزارو الهدف الثاني للنادي الأهلي، بعد تمريرة حريرية أرضية من حسين الشحات وضعها وليد أزارو في الشباك الخالية من المرمى.

وكاد وليد أزارو أن يحرز الهدف الثالث للأهلي في المباراة مستغلا عرضية حسين الشحات ولكن سدد الكرة خارج إطار المرمى.

هدأت المباراة واستسلم فريق اطلع بره للوضع لينتهي الشوط الأول بتقدم المارد الأحمر بهدفين نظيفين.