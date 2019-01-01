بالفيديو.. الأهلي يكتفي برباعية أمام إطلع بره في بداية مشواره بدوري الأبطال

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الأهلي وإطلع بره
انتهت مباراة الأهلي وإطلع بره في إطار مافسات ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف نظيفة، خلال المباراة، التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
وجاءت رباعية الأهلي في المباراة عن طريق علي معلول في الدقيقة 17 من ضربة جزاء، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق المغربي وليد أزارو في الدقيقة 33، بينما جاء الهدف الثالث عن طريق وليد أزارو أيضًا في الدقيقة 48 من زمن الشوط الثاني، أما الهدف الرابع فجاء عن طريق أحمد الشيخ في الدقيقة 93.
وبدأ الأهلي المباراة بضغط مكثف على دفاعات فريق إطلع بره لخطف هدف التقدم، وشهدت الدقيقة 9، إصابة عمرو السولية لاعب وسط المارد الأحمر، في الوقت، الذي لم تشهد فيه أول 15 دقيقة أي خطورة على مرمى علي لطفي.
واستطاع علي معلول إحراز الهدف الأول للأهلي في المباراة، بعدما نفذ ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة لعمرو السولية، الذي تمت عرقلته داخل منطقة الجزاء.
وكاد وليد أزارو من إحراز هدف عالمي من ضربة مزدوجة مستغلا العرضية المتقنة من محمد هاني ولكن العرضة حرمته من هدف عالمي، ليواصل اللاعب مجهوده ويحرز الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة 33 بعد عرضية من حسين الشحات وضعها في الشباك.
ولم تظهر خطورة من فريق إطلع بره على مرمى الأهلي، حيث كان الظهور الوحيد من ضربة ثابتة فقط، ولكن أمسكها على لطفي بكل سهولة.
وعزز وليد أزارو من تقدم الأهلي في شباك إطلع بره، بعدما أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 48 من الشوط الثاني، مستغلا عرضية من عمرو السولية، وضعها برأسه لتغالط الحارس وتسكن الشباك.
وكاد جونيور أجايي من إحراز الهدف الرابع في شباك إطلع بره ولكن القائم حرم المارد الأحمر من هدف عاملي آخر في البطولة، حتى أحرز أحمد الشيخ الهدف الرابع في الدقيقة 93، بعد تمريرة سحرية من علي معلول، لتنتهي المباراة بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف دون رد تقربه بشدة من الدور التمهيدي الثاني.
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