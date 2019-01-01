صحيفة برتغالية تكشف كواليس جديدة في مفاوضات الزمالك مع فيريرا

كشفت تقارير برتغالية عن كواليس جديدة في مفاوضات إدارة نادي الزمالك مع البرتغالي جيسوالدو فيريرا، لتولي القيادة الفنية للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض للمرة الثانية.

وقال سيرجيو بيريرا مدير تحرير صحيفة Maisfutebol البرتغالية، أن رئيس الزمالك تواصل مباشرة مع المدير الفني البرتغالي، للتأكيد على جدية المفاوضات وإذابة الجليد في العلاقة خاصة وأن رحيل فيريرا عن تدريب النادي الأبيض في الولاية الأولى جاء على خلفية خلافات عديدة بين الطرفين.

وكشف سيرجيو بيريرا في تقريره أن المفاوضات مستمرة بين الطرفين، لكنها بدأت بمكالمة هاتفية بين رئيس الزمالك والمدير الفني المخضرم البالغ عمره 73 عاما.

طارق يحيى يقود الزمالك بشكل مؤقت

ويتولى طارق يحيى القيادة الفنية للفريق الكروي الأول بشكل مؤقت، حيث يقود التدريبات خلال تلك الفترة لحين تعيين المدير الفني الأجنبي الجديد.

ويستعد أصحاب الرداء الأبيض لمواجهة ديكاداها الصومالي يوم الجمعة المقبلة، على استاد بتروسبورت في ذهاب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" على تأجيل المباراة من يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الحالي،وخاض الزمالك، السبت الماضي، مباراة ودية أمام فريق 6 أكتوبر، وذلك على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، وفاز بهدفين مقابل هدف، أحرزهما المغربي أشرف بن شرقي، ومهاجم الفريق يوسف أوباما.

وكان الموقع الرسمي لنادي الزمالك نشر صورة نجلي رئيس الزمالك أمير المشرف العام على فريق الكرة وأحمد عضو المجلس السابق مع البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق، وكشف الموقع الرسمي للقلعة البيضاء عن تفاصيل الجلسة التي جمعت المدرب البرتغالي المخضرم مع نجلي رئيس القلعة البيضاء، للتفاوض حول عودته من جديد إلى تولي المسئولية الفنية للفريق الأبيض خلال الموسم المقبل.