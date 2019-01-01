الزمالك: المدير الفني الجديد يصل القاهرة الأحد المقبل

أعلن نادي الزمالكعن وصول المدرب الأجنبي المقرر أن يتولى القيادة الفنية للفريق كرة القدم بالنادي الأحد المقبل.

وكشفت إدارة بطل الكونفدرالية الأفريقية، في مؤتمر صحفي اليوم، أنها استقرت فعليا على اسم المدير الفني للفريق، لكنهم (إدارة النادي)، متحفظون على إعلان اسمه، حتى لا يتواصل معه من يحاربون النادي ويقطعون الطريق على التعاقد معه، على حد قول رئيس النادي، على أن يصل المدرب الجديد القاهرة الأحد.

القائمة النهائية للمرشحين لتدريب النادي الأبيض

وكانت القائمة النهائية للمدربين الذين سيتم اختيار منهم المدير الفني الجديد لفريق كرة القدم بالزمالك ضمت الصربي ألكسندر ستانوفيتش ومواطنه ميلوتين سريدوفيتش الشهير بميتشو والألماني توماس دول والإيطالي جيوفاني دي بياسي والسويسري رينيه فايلر واليوناني مارينوس أوزونيديس، وكان رئيس الزمالك قد عقد جلسة أمس الثلاثاء في مقر النادي مع رموز الزمالك، عرض خلال الجلسة السير الذاتية للمدربين المرشحين، وطلب منهم ترشيح مدير فني خلفا لخالد جلال.