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عاجل.. الأهلي يخطر مؤمن زكريا بفسخ تعاقده.. وتحمل النادي مصاريف علاجه

09:03 م | الأربعاء 14 أغسطس 2019
كتب: الوطن سبورت
عاجل.. الأهلي يخطر مؤمن زكريا بفسخ تعاقده.. وتحمل النادي مصاريف علاجه

مؤمن زكريا

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أخطرت إدارة الكرة بالنادي الأهلي مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بفسخ تعاقده الحالي بشكل ودي مع الفريق.

ووعد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي اللاعب بإعادة التعاقد من جديد بعد شفائه من الإصابة.

وقال عبد الحفيظ للاعب أن النادي سوف يتحمل كافة التكاليف الخاصة بعلاج اللاعب حتى يناير المقبل وأوضح أن مسألة إعادة إتمام التعاقد مع اللاعب تعود لرغبته ولحالته الصحية في يناير المقبل.

وعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى، جلسة خاصة مع مؤمن زكريا، لمناقشة العروض التى تلقاها خلال اليومين الأخيرين، بعد استبعاده بشكل رسمى من القائمة الأفريقية، لاختيار المكان الأفضل له وللنادى فى الموسم الجديد، خاصة فى ظل رغبة اللاعب فى الرحيل عن الفريق بعد شعوره بأنه خارج حسابات المدير الفنى مارتن لاسارتى.

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