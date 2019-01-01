عاجل.. جهاد جريشة حكما لمباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز غدا السبت في دور الـ 16 لبطولة كأس مصر بقيادة جهاد جريشة.

ومن المقرر أن يعاون جريشة كل من: هاني عبد الفتاح مساعدا أول ويوسف البساطي مساعدا ثانيا وصبحي العمراوي حكما رابعا وطارق سامي حكم إضافي أول ومحمود ناجي حكم إضافي ثانيا.

المباراة بدون جهور

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، استقرت على حضور 150 فردا لمباراة الأهلي وبيراميدز المقرر لها في الثامنة مساء غد السبت، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تقام المباراة بملعب برج العرب بالإسكندرية، على أن تقوم جهات الأمن بالسماح بدخول 150 فرد فقط لمتابعة اللقاء من المدرجات، تنفيذا لقرار لجنة المسابقات.

ومن المنتظر حضور 75 فردا من كل نادٍ من مجلس الإدارة والمكتب التنفيذى للأهلى وبيراميدز، وتم إرسال خطاب لاتحاد الكرة بأسماء الحضور من أجل إخطار الجهات الأمنية به.