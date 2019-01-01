فيديو.. الزمالك يسحق ديكاداها بسباعية في ضربة البداية الأفريقية

استطاع فريق الزمالك تحقيق الفوز بسبعة أهداف دون رد، على فريق ديكاداها الصومالي، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الدور التمهيدي من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحرز أهداف الزمالك أشرف بن شرقي "هدفين" وعمر السعيد ومحمود حمدي الونش وهدف آخر أحرزه لاعب ديكاداها في مرماه وكريم بامبو ومصطفى محمد.

الشوط الأول

وبدأت المباراة قوية من جانب نادي الزمالك، حيث كانت له الأفضلية الهجومية منذ الدقائق الأولى لانطلاق المباراة.

وفي الدقيقة الثانية، أرسل أحمد سيد زيزو، كرة بينية طويلة في اتجاه شيكابالا لكن طالت الكرة ووصلت سهلة إلى حارس المرمى.

ولم تمر دقائق قليلة، حتى احتسب حكم المباراة ركلة جزاء في الدقيقة 4 لنادي الزمالك بعد تسديدة من زيزو اصطدمت في يد مدافع فريق ديكاداها.

وتصدى أشرف شرقي، لركلة الجزاء، حتى استطاع إحراز الهدف الأول للفريق الأبيض في الدقيقة 5.

وفي الدقيقة 15، كانت فرصة كبيرة لنادي الزمالك بعد عرضية من حمدي النقاز وصلت إلى شيكابالا لكن فقد السيطرة على الكرة داخل منطقة الجزاء ووصلت إلى أوباما الذي سدد كرة قوية مرت أعلى من المرمى.

واستمر الاستحواذ والسيطرة من جانب أبناء قلعة ميت عقبة، حتى أعلن مدافع بطل الصومال عن إحراز الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 27 بعد عرضية من بن شرقي.

وبدأ فريق ديكاداها الصومالي، في الاستحواذ على الكرة بعد الهدف الثاني، ولكن دون جدوى، حيث لم يكن خطورة حقيقة على المرمى الأبيض.

وفي الدقيقة 33، أضاع بن شرقي فرصة إحراز الهدف الثالث لفريقه، بعد حالة من الارتباك داخل منطقة الجزاء، لتنتهي بخروجها إلى ضربة ركنية.

وتمكن عمر السعيد، مهاجم الزمالك، من إحراز الهدف الثالث لفريقه في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

الشوط الثاني

كانت البداية هجومية لنادي الزمالك، وفقًا لأحداث سير المباراة في الشوط الأول، حيث لم تمر دقائق قليلة، حتى أعلن الزمالك عن إحراز الهدف الرابع للفريق عن طريق محمود حمدي الونش.

وجاء الهدف في الدقيقة 50، من عرضية رائعة من حمدي النقاز من الجهة اليمنى حولها محمود حمدي بتسديدة قوية من داخل منطقة الست ياردات داخل الشباك.

واستمرارًا لوابل الأهداف، تمكن أشرف بن شرقي من إحراز الهدف الثاني له في المباراة والخامس للفريق في الدقيقة 55، بعد مهارة فردية من شيكابالا داخل منطقة الجزاء ليمررها إلى الأول.

وسيطر الزمالك على جميع مجريات اللقاء، حيث تبادل لاعبيه الكرات في وسط الملعب وفي الثلث الأخير لمرمى فريق ديكاداها الصومالي.

ومنح طارق يحيى، المدير الفني لنادي الزمالك، فرصة للوجوه الجديدة من أجل المشاركة في المباراة، من أجل منحهم الثقة مستغلاً فوز الفريق بهذه النتيجة الكبيرة.

وشارك كريم بامبو في الشوط الثاني بدلاً من يوسف أوباما، وكذلك تواجد مصطفى محمد بديلاً لعمر السعيد.

واستكمل كريم بامبو مسلسل أهداف الزمالك في الدقيقة 77، بعدما أحرز الهدف السادس لفريق أبناء قلعة ميت عقبة.

وفي الدقيقة 80، أعلن مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، إحراز الهدف السابع لفريقه.

ولم تكن هجمات خطيرة من جانب نادي الزمالك بعد إحراز الهدف السابع، حيث هدأت المباراة قليلاً.