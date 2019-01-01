الأهلى وبيراميدز فى تحدٍّ جديد الليلة لمواصلة مشوار الكأس

يلتقى الأهلى فى الثامنة مساء اليوم نظيره بيراميدز، فى مواجهة هامة وقوية، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس مصر فى اللقاء الذى يستضيفه ملعب برج العرب بالإسكندرية، ويسعى الأحمر خلال المباراة لعبور عقبة منافسه واستكمال مهمته فى بطولة الكأس من ناحية، والثأر منه والتخلص من عقدته بعد تغلبه عليه فى مواجهتَى الدورى الممتاز الموسم الماضى.

وركز مارتن لاسارتى، خلال التدريبات الأخيرة للأهلى، على تجهيز كل العناصر من أجل اللقاء والتأكيد على دخول جميع اللاعبين لحساباته تحسباً لأى ظروف قد تطرأ، مكثفاً من جلساته على هامش المران مع نجوم الفريق الأحمر وفى مقدمتهم رمضان صبحى وحسين الشحات والمغربى وليد أزارو.

واعتمد لاسارتى، خلال التدريبات الأخيرة، على الجمل الفنية والتدريبات التخصصية للاعبى الأحمر مثل التسديد من مسافات بعيدة، والكرات العرضية التى تُعد أبرز أسلحة الفريق الأحمر، كما كثف مدرب الأهلى من محاضرات الفيديو التى حرص خلالها على شرح نقاط القوة والضعف فى المنافس للاعبيه وكيفية مواجهتها من خلال مشاهدة مباراة بيراميدز وفريق إيتوال دى كونجو فى بطولة الكونفيدرالية.

واطمأن لاسارتى على جاهزية الحارس محمد الشناوى بعد غيابه عن اللقاء الماضى أمام «اطلع بره» السودانى بدورى الأبطال بهدف إراحته، على أن يقود تشكيل الأحمر أمام بيراميدز، كما تأكد مدرب الأهلى من جاهزية على معلول ورامى ربيعة بعد غيابهما عن التدريبات الفترة الماضية، كما شهدت التدريبات جاهزية وليد سليمان للقاء بعد تعافيه من الإصابة.

الأحمر يستعيد «معلول وربيعة والشناوى».. «لاسارتى» يعتمد على التسديد والكرات العرضية.. و«ديسابر» جاهز بتشكيل نارى يقوده «أنطوى»

وحذر لاسارتى من خطورة هجوم فريق بيراميدز، وتحديداً الرباعى إسلام عيسى وإبراهيم حسن وعبدالله السعيد وجون أنطوى، حيث طالب المدير الفنى مدافعى الفريق بالتركيز وغلق المساحات أمام مرمى محمد الشناوى.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلى مباراة اليوم بتشكيل يضم محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعلى معلول ومحمد هانى وحمدى فتحى وعمرو السولية وصالح جمعة (وليد سليمان) ورمضان صبحى وحسين الشحات ووليد أزارو.

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق بيراميدز مباراة اليوم فى ظروف ممتازة بعد الفوز الكبير الذى حققه الفريق السماوى على فريق إيتول دى كونجو، فى ذهاب الدور التمهيدى لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية برباعية مقابل هدف، ويسعى الفريق بقيادة مديره الفنى الفرنسى سباستيان ديسابر، لتأكيد التفوق على الأهلى، بعد الفوز عليه ذهاباً وإياباً فى بطولة الدورى الممتاز، وتكرار ذلك فى بطولة الكأس والإطاحة به واستكمال المشوار بنجاح لخطف الكأس، خاصة بعد التدعيمات الجديدة التى أبرمها النادى قبل انطلاق الموسم الحالى والتى أثنى الجميع عليها بعد المباراة الأولى أمام بطل الكونغو.

ودخل فريق بيراميدز معسكراً مغلقاً أمس الجمعة عقب تدريبه بملعب الدفاع الجوى، واستعان المدرب الفرنسى بعدة مباريات للمارد الأحمر فى الفترة الأخيرة مع المقاولون العرب والزمالك فى بطولة الدورى الممتاز وفريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف فى الأهلى وتجهيز الخطة اللازمة لتحقيق الفوز.

وعقد ديسابر جلسة خاصة مع لاعبيه، أكد لهم فيها أن بمقدورهم الفوز على الأهلى وتأكيد التفوق فى بطولة الدورى وما عليهم سوى تصديق ذلك واللعب على الفوز، ويتسلح بيراميدز فى مواجهة الأحمر بتشكيل نارى يتكون من: أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومن أمامه الرباعى أحمد أيمن منصور وعلى جبر ورجب بكار ومحمد حمدى، وفى الوسط عماد نبيل دونجا وإبراهيم حسن وإيريك تراورى وإسلام عيسى وعبدالله السعيد، وفى الهجوم الغانى جون أنطوى.