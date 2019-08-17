عاجل.. تراوري يحرز الهدف الأول لبيراميدز في مرمى الأهلي

نجح إيريك تراوري، لاعب فريق بيراميدز، في إحراز الهدف الأول في شباك النادي الأهلي، بالدقيقة 55، بالمباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وجاء هدف المباراة من خلال كرة بينية وصلت إلى تراوري الذي ينجح في إحراز الهدف الأول لفريقه.

ويقود المباراة تحكيميا الحكم الدولي جهاد جريشة، ويعاونه كلا من هاني عبد الفتاح مساعدا أول ويوسف البساطي مساعدا ثانيا وصبحي العمراوي حكما رابعا وطارق سامي حكم إضافي أول ومحمود ناجي حكم إضافي ثاني.

تشكيل الأهلي

أعلن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه والذي سيخوض به مواجهة نظيره بيراميدز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:-

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ومحمد هاني.

في خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، وصالح جمعة.

في خط الهجوم: حسين الشحات، رمضان صبحي، ووليد أزارو.

وجاءت دكة البدلاء كالتالي.. "علي لطفي، ياسر إبراهيم، محمد مجدي قفشة، أحمد الشيخ، أحمد فتحي، جونيور أجايي".

تشكيل بيراميدز

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، عن تشكيل فريقه، والذي سيخوض به مواجهة نظيره الأهلي.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

في خط الدفاع: رجب بكار، علي جبر، أحمد أيمن، محمد حمدي.

في خط الوسط: نبيل دونجا، ايريك تراوري، محمد فتحي.

في خط الهجوم: عبده لومالاه، عبد الله السعيد، أحمد علي.

إسلام عيسى ودود الجباس على دكة بدلاء بيراميدز

وجاءت دكة البدلاء كالتالي:

المهدي سليمان، عبد الله بكري، عمر جابر، إسلام عيسى، ابراهيم حسن، أحمد توفيق، دودو الجباس.