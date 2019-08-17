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عاجل.. أعضاء مجلس إدارة الأهلي يتفقون على إقالة لاسارتي

01:07 ص | الأحد 18 أغسطس 2019
كتب: رامي مصطفى
عاجل.. أعضاء مجلس إدارة الأهلي يتفقون على إقالة لاسارتي

مجلس إدارة الأهلي

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اتفق أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل، على اتخاذ قرار بإقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي من منصبه كمدير فني لفريق النادي الأهلي، بالإضافة إلى إقالة جهازه المعاون بالكامل.

وقام بعض من أعضاء المجلس، بالتواصل مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لإبلاغه بقرار المجلس، مطالبين إياه بسرعة اتخاذ قرار إقالة لاسارتي بعد إخفاقه في كأس مصر.

وطالب أعضاء مجلس الأحمر، الكابتن محمود الخطيب، بالتعاقد مع مدير فني كبير ومرموق، يليق باسم وقيمة وطموحات النادي الأهلي، لتجنب الاخفاقات التي لازمت الأهلي مع المدربين الذين قادوه في الفترات الأخيرة.

وتعد الساعات القادمة حاسمة في مصير مارتن لاسارتي، الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من مغادرة القلعة الحمراء، والتعاقد مع بديل له.

الأهلي يخسر أمام بيراميدز للمرة الرابعة على التوالي

وخسر فريق النادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، أمام فريق بيراميدز في دور الـ16 من كأس مصر، بهدف مقابل لا شيء بأقدام إيريك تراوري، ليودع البطولة مبكرًا.

وتعد تلك هي الهزيمة الرابعة على التوالي التي يتلقاها الأهلي أمام بيراميدز في مختلف المسابقات، كما أنها الهزيمة الثالثة لمارتن لاسارتي أمام الأهلي.

وفي مجمل مشوار مارتين لاسارتي مع الأهلي، قاد الفريق الأحمر في 31 مباراة بين مختلف المسابقات، فاز في 22 مباراة، وخسر 6، وتعادل في ثلاث مرات.

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