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عاجل.. ميتشو يصل القاهرة لتوقيع عقود تدريب الزمالك وتقديمه في مؤتمر صحفي

11:19 ص | الأحد 18 أغسطس 2019
كتب: محمود فؤاد
عاجل.. ميتشو يصل القاهرة لتوقيع عقود تدريب الزمالك وتقديمه في مؤتمر صحفي

ميتشو

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وصل المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، إلى القاهرة قبل قليل، لتولي مهمة المدير الفني للفريق الاَول لكرة القدم بنادي الزمالك.

ومن المنتظر أن يعقد ميتشو جلسة مع إدارة الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة، لوضع الرتوش النهائية معه قبل توقيع العقود رسميا.

وفي ذات السياق، يعقد رئيس الزمالك مؤتمرا صحفيا خلال الأيام القليلة المقبلة، للإعلان عن تفاصيل التعاقد مع ميتشو لتولي تدريب الفريق، يكشف خلاله عن مدة التعاقد وقيمته والشرط الجزائي.

ميتشو يتولى قيادة الزمالك

وأعلن رئيس الزمالك، في وقت سابق، تولي الصربي "ميتشو" تدريب فريق كرة القدم، على أن يعاونه طارق يحيي مدربا عاما، وأيمن عبد العزيز منسقا عاما، مع وجود مدرب معاون أجنبي، وأخر لحراس المرمى، وحال تعثر توفير الأخير سيستمر أيمن طاهر في مهمته.

ويستعد الزمالك، في القوت الحالي، لمواجهة مصر للمقاصة في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس مصر.

ويأتي التعاقد مع ميتشو لقيادة الفريق خلفا للسويسري كريستيان جروس، الذي توج معه ببطولة الكونفدرالية الأفريقية مع الفريق.

وكان طارق يحيى قد قاد الفريق خلال الأيام الماضية، بشكل مؤقت وحقق معه الفوز على فريق ديكاداها الصومالي، بسبعة أهداف دون رد، في الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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