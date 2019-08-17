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مصدر بـ الأهلي: محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا خلفا للاسارتي

12:42 م | الأحد 18 أغسطس 2019
كتب: علي سمير وأحمد فراج
مصدر بـ الأهلي: محمد يوسف مديرا فنيا مؤقتا خلفا للاسارتي

لاسارتي وجهازه المعاون

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يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إقالة مارتن لاسارتي، المدير الفني لفريق كرة القدم خلال ساعات، وتصعيد المدرب العام محمد يوسف بشكل مؤقت، حتى التعاقد مع مدير فني جديد.

وكشفت مصدر داخل الأهلي لـ"الوطن سبورت"، أن غالبية أعضاء مجلس إدارة النادي بجانب لجنة التخطيط التي يترأسها طه إسماعيل، صدقوا على القرار، مؤكدين أن لاسارتي دون المستوى نهائيا ويجب إقالته في أسرع وقت، خاصة بعد الخسارة أمس أمام بيراميدز بهدف نظيف في دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

ويأتي تفكير المجلس في تعيين محمد يوسف، المدرب العام، في منصب المدير الفني لحين التعاقد مع مدرب أجنبي، على طريقة الزمالك الذي عين طارق يحيى لحين التعاقد مع مدرب لاسيما وأن الزمالك أنهى اتفاقه مع الصربي ميتشو.

وأوضح المصدر، أن الحكمة في أختيار يوسف أنه على دراية كاملة بالفريق في الفترة الماضية، ويعلم إمكانيات اللاعبين بشكل كبير، بجانب قدرته على قيادة الفريق من قبل، بعد رحيل حسام البدري، وقيادته للفريق للتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2013، وهو الأصلح في الوقت الحالي لقيادة سفينة الفريق خاصة في دوري أبطال أفريقيا لبر الأمان.

جدير بالذكر أن الأهلي خسر أمام بيراميدز بهدف دون رد أحرزه إيريك تراوري، ليودع فريق القلعة الحمراء كأس مصر ويتأهل بيراميدز إلى نهائي البطولة.

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