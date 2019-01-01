محمد صلاح: عمرو وردة يحتاج للعلاج.. ولم أتدخل في قرار عودته لمنتخب مصر

نفى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر تدخله في إعادة عمرو وردة لمعسكر الفراعنة بعد استبعاده من قبِل الجهاز الفني واتحاد الكرة، إثر أزمته المعروفة بواقعة التحرش الجنسي.

وقال "صلاح"، في تصريحاته لشبكة CNN الأمريكية:"لم أتدخل في إعادة عمرو وردة للمنتخب، لست قائدًا للفريق أو المدير الفني، لو كنت بهذه القوة لقمت بتغيير العديد من الأشياء".

وأضاف "صلاح":"تصريحاتي عن عمرو وردة خلال البطولة، كنت أقصد بها أن هذا الفعل، الذي قام به كان في وقت سابق".

وتابع:"عمرو وردة في حاجة للعلاج وإعادة التأهيل من أجل عدم تكراره وقائع التحرش مجددا".

محمد صلاح: لاعبو منتخب مصر تعرضوا لضغط كبير أثناء أمم أفريقيا

وكان لجناح الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول قد أعرب عن حزنه الكبير من الفشل، الذي لحق بالمنتخب الوطني خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، والتي أقيمت فعالياتها في مصر، والتي ودعها الفراعنة على يد جنوب أفريقيا من دور الـ16 من البطولة.

وقال محمد صلاح:"اللاعبين لم يكونوا سعداء ببعض الأشياء التي حدثت أثناء البطولة، والضغوط الكبيرة التي تعرض لها اللاعبين أثناء البطولة:.

وأكمل نجم ليفربول:"أعتقد أننا يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا تمامًا فجميع عناصر المنتخب لم يظهروا على المستوى المطلوب في البطولة".

وتابع قائد المنتخب الوطني:"نعم أنا نجم، ولكن يجب أن تجعلني أشعر بالراحة، ولكن في بعض أيام البطولة حصلنا على يوم راحة ولم استطع الخروج من غرفتي خلال هذا اليوم بسبب وجود العديد من الجماهير بالفندق، والذين وصلت أعدادهم إلى 200 فرد من أجل التقاط الصور التذكارية مع اللاعبين".

وواصل محمد صلاح:"أنا أتكلم وأتحدث عن هذا الأمر لأنني إنسان، وأريد أن أتضامن مع اللاعبين واستمتع بحياتي في نفس الوقت".

وأردف:"كلاعبين نحن نحب بعضنا البعض ودائمًا ما نتكاتف سويًا، وفي ذات الوقت نريد أن نقدم أفضل مستوى لدينا على الإطلاق داخل أرض الميدان".