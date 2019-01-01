عاجل.. ميتشو يوقع رسميًا للزمالك لمدة موسم

وقع الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" رسميا لنادي الزمالك لمدة موسم واحد لقيادة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك،

وذلك في حضور رئيس النادي وأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد عضوي المجلس والدكتورة شريفة الفار عضوة مجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وطارق يحيى.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة جلسة تعارف بين الصربي ميتشو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ولاعبي الفريق قبل المباراة الودية، التي سيخوضها الفريق.

ميتشو يطلب تقريرًا عن لاعبي الزمالك

كما طلب الصربي ميتشو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقريرًا شاملًا من طارق يحيى عن حالة جميع اللاعبين خلال الفترة الماضية.

الزمالك يخوض مباراة ودية أمام جينيس

ويخوض الفريق الأبيض بعد قليل مباراة ودية أمام نادي جينيس الرياضي، على ملعب النادي بميت عقبة استعدادًا للقاء ديكاداها الصومالي، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا الجمعة المقبل.

ونجح الزمالك في الفوز على نظيره الصومالي بسباعية نظيفة في مواجهة الذهاب، التي أقيمت بينهما على استاد برج العرب، أحرزهم أشرف بن شرقي "هدفين" وعمر السعيد ومحمود حمدي الونش وهدف آخر أحرزه لاعب ديكاداها في مرماه وكريم بامبو ومصطفى محمد.

ويتمسك مسئولو القلعة البيضاء بخوض مباراة الإياب يوم 23 لارتباط الفريق بمواجهة مصر للمقاصة فى بطولة كأس مصر يوم 28 من الشهر الجارى، وبجانب انتهاء حجز فريق ديكاداها الصومالى يوم 24 ورفضهم الإقامة بعده في ظل تأجيل مباراة الذهاب أيضا.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة الإياب العديد من الوجه الجديدة في تشكيل الفريق من أجل الاطمئنان على جميع العناصر الجديدة التي تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.