التفاصيل الكاملة.."معلول وجروس وفيريرا" على مائدة ترشيحات قيادة الأهلي

استقبل النادى الأهلى ترشيحات جديدة خاصة بعدد من المدربين للمفاضلة بينهم، واختيار المدير الفنى الجديد بعد إقالة "لاسارتى" عقب الخروج من بطولة كأس مصر على يد فريق بيراميدز.

ووصلت الترشيحات حتى الآن لـ5 مدربين، ووضع مسئولو الأهلى معياراً مهماً فى التعاقد مع المدير الفنى الجديد، منها أن يكون المدير الفنى صاحب شخصية قوية تعيد الانضباط لفريق الكرة، بعد العديد من المشكلات التى شهدتها غرفة الملابس بين المدير الفنى وعدد من اللاعبين خلال الفترة الماضية.

الأهلي يُحدد شروط اختيار المدير الفنى الجديد.. والخطيب يتحفظ على دياز

ويتحفظ محمود الخطيب، رئيس النادى، على الأرجنتينى رامون دياز وتبدو فرص الاعتماد عليه صعبة إلا أنه يظل من المتاحين، فى الوقت الذى تم فيه عرض المدير الفنى السويسرى كريستيان جروس مدرب الزمالك الأسبق، كما يحاول البعض إقناع البرتغالى جيسوالدو فيريرا بالتراجع عن قرار اعتزال التدريب والموافقة على تدريب الفريق الأحمر لما يتمتع به من شخصية قوية وسيرة ذاتية تلبِّى طموح الجماهير والإدارة، وعرض وائل جمعة لاعب الفريق السابق على الإدارة فكرة التعاقد مع المدرب التونسى المخضرم نبيل معلول.

كواليس جديدة فى قرار إقالة لاسارتى.. ويوسف يعالج اللاعبين نفسياً

وشهد النادى الأهلى قبل إقالة مارتن لاسارتى عمليات شد وجذب مختلفة بين أعضاء لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالأهلى، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، وفى حضور محمود الخطيب رئيس النادى وعضوَى اللجنة زكريا ناصف وخالد بيبو، حيث تم عقد اجتماع "كونفرنس كول" عقب مباراة بيراميدز، وكان زكريا ناصف أكثر المطالبين برحيل لاسارتى رافضاً أى تهاون فى الأمر، ومن بعده خالد بيبو فيما كان يرفض تلك الفكرة طه إسماعيل رئيس اللجنة، كما أخطر مجلس إدارة الأهلى بالكامل محمود الخطيب رئيس النادى بطلبه بالإجماع بإقالة "لاسارتى" مطالبين بعرض هذه الرؤية على لجنة التخطيط، لحسم الأمور.

ووُجد محمود الخطيب فى مقر النادى بالجزيرة واجتمع باللجنة ومدير التعاقدات بالتناوب بدءاً من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى السادسة مساء، وتمت مناقشة سيد عبدالحفيظ فى بعض الأمور المهمة المتعلقة بأزمات إدارية داخل الفريق خلال الفترة الأخيرة وكان آخرها تصريحات لاسارتى بعد المباراة، وتم إخطاره فى آخر النقاش بقرار إقالة الجهاز الفنى بالكامل وإبلاغه بالحصول على قيمة الشرط الجزائى 3 شهور بمقابل مادى 120 ألف دولار شهرياً بعدما رفض المدير الفنى حل الأمور بالتراضى بين الطرفين متمسكاً بالحصول على قيمة الشرط الجزائى كاملة.

وناقشت اللجنة، بحضور الخطيب، الخطة البديلة التى تم إعدادها من شهرين لاختيار بديل لـ"لاسارتى" تحسباً لرحيله بعد الدورى والكأس وهو ما حدث بالفعل عقب خروجه من الكأس، وكانت تتضمن 4 أسماء وافقوا على تدريب الأهلى، من بينهم ديسابر المدير الفنى الحالى لبيراميدز، وميتشو المدير الفنى للزمالك.

من ناحية أخرى، يحاول محمد يوسف المدير الفنى المؤقت للفريق تجهيز اللاعبين نفسياً من أجل الخروج من حالة الحزن التى سيطرت على الجميع فى أعقاب وداع الكأس، من أجل الاستعداد للقاء "إطلع بره" بطل جنوب السودان فى إياب الدور التمهيدى بدورى أبطال أفريقيا.

وينوى "يوسف" إجراء تغييرات على تشكيل الأهلى أمام "إطلع بره" من أجل منح الفرصة للاعبين الجدد، وعلى رأسهم محمود متولى، حيث يفاضل بينه وبين ياسر إبراهيم للعب بجوار رامى ربيعة، كما ينوى "يوسف" منح الفرصة كاملة لمحمد مجدى "أفشة" صانع ألعاب الفريق، إلى جانب تجهيز المالى أليو ديانج للفترة المقبلة، وصلاح محسن فى خط الهجوم.