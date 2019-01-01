لأول مرة.. ميتشو يقود تدريبات الزمالك اليوم

يقود الصربي ميتشو، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، تدريبات الفريق استعدادا لمواجهة ديكاداها الصومالي في إياب الدور التمهيدي لدورى أبطال أفريقيا السبت المقبل، لأول مرة.

وتواجد ميتشو داخل نادي الزمالك أمس الإثنين، بعد توقيع العقود، وحرص على مشاهدة مباراة الفريق الودية أمام جينيس، وصافح اللاعبين والجهاز الفني.

ويحصل ميتشو على 70 ألف يورو شهريا و30 ألف يورو للمساعدين الثلاثة بإجمالي مليون و200 ألف يورو سنويا، على أن يكون التعاقد لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

الزمالك يستعد لمواجهة بطل الصومال

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها بطل الصومال، في إياب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا بعد أن تم تأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة.

ونجح الفارس الأبيض في الفوز على نظيره الصومالي بسباعية نظيفة في مواجهة الذهاب، التي أقيمت بينهما على استاد برج العرب، أحرزهم أشرف بن شرقي "هدفين" وعمر السعيد ومحمود حمدي الونش وهدف آخر أحرزه لاعب ديكاداها في مرماه وكريم بامبو ومصطفى محمد، ومن المقرر أن تشهد مباراة الإياب العديد من الوجه الجديدة في تشكيل الفريق من أجل الإطمئنان على جميع العناصر الجديدة التي تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.