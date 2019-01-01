عاجل.. الاتحاد الدولي يوافق على استخراج بطاقة مؤقتة لـ "كهربا"

كشفت مصادر داخل اتحاد الكرة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وافق على استخراج بطاقة مؤقتة لمحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك السابق، للمشاركة مع ناديه الحالي أفيس البرتغالي.

وتقدم أفيس البرتغالي، بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، ضد اتحاد الكرة المصري والزمالك، بسبب رفض إرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب محمود كهربا.

الفيفا يرفض ملف الزمالك لحفظ حقوقه في "كهربا"

وأرسل نادي الزمالك، ملفاً كاملاً إلى اتحاد الكرة، خلال الأيام الماضية، تتضمن مستندات لحفظ حقوقه في كهربا، وقام بقيده محلياً وأفريقياً، وحرك مسئولو الجبلاية وثروت سويلم المدير التنفيذي، ملف النادي الأبيض إلى الفيفا، ورغم ذلك أصدر الاتحاد الدولي قراراً، باستخراج بطاقة مؤقتة للاعب كهربا.