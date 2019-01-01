فيديو.. الأهلي يسحق اطلع بره بتسعة أهداف نظيفة

نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على فريق اطلع برة بتسعة أهداف دون رد، بالمباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحرز أهداف الأهلي صلاح محسن "هدفين"، حسين الشحات "هاتريك"، وأحمد فتحي وحمدي فتحي "هدفين" ومصطفى سيلم لاعب اطلع بره، بالخطأ في مرماه، في الدقائق 6 و19 و40 و45 و46 و62 و67 و81.

وبهذه النتجية، ينتظر الأهلي مواجهة الفائز من فريقي كانو سبورت من غينيا الاستوائية وميكيلى الإثيوبي، للصدام معه في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

الشوط الأول

بدأت المباراة هجومية من جانب النادي الأهلي، في محاولة لإحراز هدف مبكر يربك حسابات فريق اطلع بره، وتأكيد تفوقه عليه في المباريات الأخيرة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بأربعة أهداف بدون رد أحرزهم وليد أزارو "هدفين" وعلي معلول وأحمد الشيخ.

واحتسب حكم المباراة ركلة ركنية أولى للنادي الأهلي على يسار مرمى اطلع بره، نفذها محمود وحيد عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، حيث استقبلها محمود متولي على القائم الثاني بتسديدة مباشرة أبعدها الدفاع بسهولة.

وفي الدقيقة 6، أحرز صلاح محسن الهدف الأول للنادي الأهلي، من هجمة منظمة للنادي على حدود منطقة الجزاء بسلسلة من التمريرات القصيرة انتهت بتمريرة بينية لحسين الشحات مخترقا للمنطقة من جهة اليسار ليمرر كرة عرضية أرضية لصلاح محسن المواجه تماما للمرمى والذي سدد الكرة ليحرز الهدف الأول.

واستمر الضغط من جانب لاعبي النادي الأهلي على أطراف الملعب، في محاولة لإحراز الهدف الثاني، من أجل منحهم الثقة قبل انطلاق الشوط الثاني.

وحاول حسين الشحات الاختراق من الجبهة اليمنى بعد المرور من المدافع الأول لفريق اطلع بره، إلا أن المدافع متوكل عبد الكريم تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة إلى رمية تماس.

وحاول محمود وحيد، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، إرسال كرة عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء، إلا أن دفاع فريق اطلع بره ينجح في إبعادها خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 19، تمكن حسين الشحات من إحراز الهدف الثاني للنادي الأهلي، من عرضية من الجبهة اليسرى استطاع الشحات السيطرة عليها داخل منطقة الجزاء ليتبادل الكرة بتمريرة قصيرة مع زميله محمد مجدي أفشة الذي وضعه في شكل منفرد تماما بالمرمى ليسدد الكرة بكل سهولة إلى داخل الشباك على يمين الحارس

توقفت المباراة في الدقيقة 26، بعد الإصابة التي تعرض لها رامي ربيعة، مدافع الفريق، بعد الإصابة التي تعرض وحرمته من استكمال المباراة إلى نهايتها.

وأجرى محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، تبديلاً بنزول أيمن أشرف بديلاً له.

واستمر الضغط من جانب النادي الأهلي، في محاولة لزيادة الأهداف، حيث كانت هجمات على استحياء من فريق اطلع بره.

وأضاع النادي الأهلي فرصة تحقيق الهدف الثالث بعد تمريرة بينية وصلة لأحمد فتحي المنطلق داخل منطقة الجزاء خلف مدافعي اطلع برة والذي حاول أن يسدد الكرة من أعلى جسد الحارس مستغلا تقدمه عن مرماه إلا أن التسديدة خرجت بشكل غير متقن.

وفي الدقيقة 40، تمكن صلاح محسن من إحراز الهدف الثالث لفريقه والثاني له، بعد كرة عرضية بإتجاه جونيور أجاي المنطلق على الجبهة اليمنى خلف مدافعي اطلع بره والذي استقبل الكرة بتمريرة عرضية أرضية مباشرة هيأت الكرة لزميله صلاح محسن والذي سددها في المرمى.

وانحصر اللعب في الدقائق الأخيرة بوسط الملعب، حتى تمكن أحمد فتحي، من إحراز الهدف الرابع بعد تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بإحراز هدف خامس للنادي الأهلي، عن طريق تمريرة بينية متقنة من وسط الملعب عن طريق عمرو السولية وصلت لحسين الشحات المنطلق داخل منطقة الجزاء خلف مدافعي اطلع برة والذي استقبل الكرة بتسديدة أرضية قوية وضعت الكرة داخل الشباك على يمين الحارس.

وواصل النادي الأهلي، الضغط على لاعبي فريق اطلع بره في محاولة، لإحراز هدف سادس وزيادة حصة الأهلي التهديفية.

وفي الدقيقة 55، تمكن حمدي فتحي، من إحراز الهدف السادس للفريق، بعد تمريرة من جانب حسين الشحات، الذي يسدد الكرة بقوة في مرمى حارس فريق اطلع بره.

وأحرز حسين الشحات الهدف الثالث له والسابع لفريقه، في الدقيقة 62 من زمن الشوط الثاني، بعد كرة تمريرة من جانب زميله صلاح محسن.

وفي الدقيقة 67، أحرز حمدي فتحي الهدف الثاني له والثامن لفريقه من تسديدة رأسية سكنت شباك حارس فريق اطلع بره.

توقفت المباراة في الدقيقة 70 لإصابة متوكل عبد الكريم مدافع اطلع بره والحارس خميس دانيال بعد إصطدام قوي بينهما.

وأضاع النيجيري جونيور أجاي، لاعب الأهلي، فرصة إحراز الهدف التاسع للفريق، تسديدة من داخل منطقة الجزاء، إلا أنها خرجت أعلى القائم.

وانحصر اللعب قليلاً في منطقة وسط الملعب، حيث تناقل لاعبي الأهلي الكرة بتمريرات قصيرة بينهم.

وواصل النادي الأهلي، الضغط الهجومي من الجبهة اليسرى عن طريق محمود وحيد، الذي حاول إرسال أكثر من كرة عرضية في الدقائق العشرة الأخيرة من زمن اللقاء.

وأحرز مصطفى سليم، لاعب فريق اطلع بره، هدف بالخطأ في مرماه، ليكمل تسعة أهداف إلى النادي الأهلي.

واستمرت الدقائق المتبقية بضغط متواصل من النادي الأهلي، حتى أطلق حكم المباراة صافرة انتهاء اللقاء.