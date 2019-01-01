بالصور| الأهلي خارج دوري أبطال أفريقيا بسبب خطأ من جوجل

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الأهلي وإطلع بره
على الرغم من فوز الأهلي على إطلع بره بطل جنوب السودان والتأهل للدور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا، إلا أن محرك البحث "جوجل"، اعتبر الأهلي خاسرًا للمواجهة.
وحقق الأهلي الفوز على إطلع بره بالأمس بتسعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما بالأمس على استاد الجيش ببرج العرب.
واحتسب محرك البحث "جوجل" نتيجة مباراة الذهاب للأهلي، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف نظيفة، فيما تم احتساب فوز الأحمر على بطل جنوب السودان 9/0، لصالح الخير، ليكون مجموع المباراتين 9/4 لصالح إطلع بره.
وباحتساب النتيجة مثل محرك البحث "جوجل" فإن الأهلي بات خارج دوري أبطال أفريقيا، على الرغم من تأهله للدور التمهيدي الثاني، بعدما فاز بمجموع المباراتين 13/0.
وأحرز أهداف الأهلي في المباراة صلاح محسن هدفين، وحسين الشحات 3 أهداف، وحمدي فتحي هدفين، وأحمد فتحي هدف وحيد، ومصطفى سالم لاعب إطلع بره في مرماه.
بينما شهدت مباراة الذهاب فوز الأهلي برباعية نظيفة سجلها المغربي وليد أزارو الذي أحرز هدفين، بالإضافة إلى علي معلول، وأحمد الشيخ.
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