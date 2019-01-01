أحدث الأخبار

أخر الأخبار

عاجل.. صلاح وماني وفيرمينو.. تشكيل ناري لليفربول أمام أرسنال

بث مباشر.. مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي

اللجنة المؤقتة بالجبلاية تجتمع الأربعاء

سمير عثمان لـ"الوطن سبورت": لم أقدم استقالتي من رئاسة لجنة الحكام

خاص.. السد القطري يكتب نهاية أزارو مع الأهلي.. والعرض المالي يحسم الصفقة

05:12 م | السبت 24 أغسطس 2019
كتب: أحمد فراج
خاص.. السد القطري يكتب نهاية أزارو مع الأهلي.. والعرض المالي يحسم الصفقة

وليد أزارو

أخبار متعلقة

تلقت إدارة الكرة بالنادي الأهلي عرضا رسميا من نادي السد القطري للتعاقد مع وليد أزارو مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووصل العرض للأهلي بشكل رسمي منذ ٧٢ ساعة مضت وهو ما وافقت عليه إدارة النادي مطالبة بتحديد المقابل المادي للدخول في مفاوضات رسمية.

وذكر مصدر مطلع داخل إدارة الكرة بالنادي في تصريحات خاصة للوطن سبورت ان العرض وصل بشكل رسمي من خلال اللاعب ووكيله.

وأضاف أن إدارة الأهلي لم تتواصل مع أي من مسؤولي النادي القطري حتى الآن في انتظار وصول العرض المالي والذي سيحسم انتقال اللاعب بشكل نهائي.

وأخطرت إدارة الكرة بالأهلي اللاعب بالموافقة المبدئية على رحيله في انتظار أن يتم الحسم من خلال المقابل المادي الذي يحصل عليه النادي من قيمة بيع اللاعب.

وأكد اللاعب لمسؤولي الأهلي أنه يملك عرضا آخر من نفس الدوري للانتقال لصفوفه حال عدم التواصل مع نادي السد في العرض الذي وصل مؤخرا.

وكان المهاجم المغربى، تلقى عدة عروض خلال الفترة الأخيرة، من بعض الأندية الخليجية بالإضافة لعرضين آخرين من أوروبا.

يذكر أن مصدر بالقلعة الحمراء قد أكد في تصريحات سابقة للوطن سبورت أن إدارة النادي الأهلاوي تسعى للتخلص من أزارو بأي شكل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة وأنه يمثل صداعًا كبيرًا في رأس المارد الأحمر نظرًا لهبوط مستواه الفني بشكل كبير، هذا بالإضافة إلى غضب جماهير العملاق الأهلاوي من اللاعب، لاسيما بعد كثر إهدراه الفرص خاصة خلال مباراة الفريق أمس أمام إطلع بره بطل جنوب السودان بدور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت لمصلحة العملاق المصري بتسعة أهداف بيضاء، بالإضافة إلى تألق المهاجم البديل صلاح محسن، وتسجيله هدفين على الرغم من غيابه عن الفريق لمدة طويلة.

أخبار قد تعجبك

4 ملايين دولار تفصل بين الأهلى والألمانى «ماجات»

استطلاع رأى

  • ليفربول

    ليفربول

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • آرسنال

    آرسنال

  • أنجيه

    أنجيه

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ميتز

    ميتز

  • بريست

    بريست

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ستاد ريمس

    ستاد ريمس

  • أميان

    أميان

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • نانت

    نانت

  • ديجون

    ديجون

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • بوردو

    بوردو

  • شالكه 04

    شالكه 04

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري الألماني
  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال بلد الوليد

    ريال بلد الوليد

  • سيلتا فيجو

    سيلتا فيجو

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإسباني
  • فالنسيا

    فالنسيا

  • خيتافي

    خيتافي

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإسباني
  • أتلتيك بلباو

    أتلتيك بلباو

  • الفيصلي

    الفيصلي

  • 0

    :

    0

    06:05 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الفيحاء

    الفيحاء

  • الوحدة

    الوحدة

  • 0

    :

    0

    07:50 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الاتفاق

    الاتفاق

  • جينيراسيون فوت

    جينيراسيون فوت

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • اويلرز

    اويلرز

  • الزمالك

    الزمالك

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • ديكيداها أف سي

    ديكيداها أف سي

  • بارما

    بارما

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • فيورنتينا

    فيورنتينا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • نابولي

    نابولي

  • فيليم 2 تيلبورج

    فيليم 2 تيلبورج

  • 0

    :

    0

    06:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • إمين

    إمين

  • هيراكليس الميلو

    هيراكليس الميلو

  • 0

    :

    0

    07:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • فيتيسه أرنهيم

    فيتيسه أرنهيم

  • أس سي هيرينفين

    أس سي هيرينفين

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • تفينتي أنشخيده

    تفينتي أنشخيده

  • بنفيكا

    بنفيكا

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • بورتو

    بورتو

  • بوافيستا

    بوافيستا

  • 0

    :

    0

    10:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • باكوس دي فيريرا

    باكوس دي فيريرا

  • أنقرة جوجو

    أنقرة جوجو

  • 0

    :

    0

    06:15 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • قيصري سبور

    قيصري سبور

  • ألانياسبور

    ألانياسبور

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • قاسم باشا

    قاسم باشا

  • بلدية إسطنبول

    بلدية إسطنبول

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • فنربخشة

    فنربخشة

  • نوريتش سيتي

    نوريتش سيتي

  • 2

    :

    3

    01:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • تشيلسي

    تشيلسي

  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • 1

    :

    1

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • كريستال بالاس

    كريستال بالاس

  • شيفيلد يونايتد

    شيفيلد يونايتد

  • 1

    :

    2

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • ليستر سيتي

    ليستر سيتي

  • واتفورد

    واتفورد

  • 1

    :

    3

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • وست هام يونايتد

    وست هام يونايتد

  • برايتون

    برايتون

  • 0

    :

    1

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • ساوثهامتون

    ساوثهامتون

  • فورتونا دوسلدورف

    فورتونا دوسلدورف

  • 1

    :

    3

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • باير ليفركوزن

    باير ليفركوزن

  • هوفنهايم

    هوفنهايم

  • 3

    :

    2

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • فيردر بريمن

    فيردر بريمن

  • ماينز 05

    ماينز 05

  • 1

    :

    3

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • بوروسيا مونشنجلادباخ

    بوروسيا مونشنجلادباخ

  • بادربورن

    بادربورن

  • 1

    :

    3

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • فرايبورج

    فرايبورج

  • أوجسبورج

    أوجسبورج

  • 1

    :

    1

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • يونيون برلين

    يونيون برلين

  • أوساسونا

    أوساسونا

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإسباني
  • إيبار

    إيبار

  • الفتح

    الفتح

  • 0

    :

    0

    05:50 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الشباب

    الشباب

  • نادي شاهين بوشهر

    نادي شاهين بوشهر

  • 0

    :

    0

    05:45 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • سباهان اصفهان

    سباهان اصفهان

  • النادي الإفريقي

    النادي الإفريقي

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري التونسي
  • الملعب التونسي

    الملعب التونسي

  • شبيبة القيروان

    شبيبة القيروان

  • 0

    :

    1

    05:30 PM

    الدوري التونسي
  • نادي المستقبل الرياضي بسليمان

    نادي المستقبل الرياضي بسليمان

  • اتحاد تطاوين

    اتحاد تطاوين

  • 0

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري التونسي
  • الترجي

    الترجي

الأكثر قراءة

عاجل.. شوبير: الأهلي يوافق على رحيل وليد أزارو

بالفيديو.. إيهاب الخطيب يكشف مفاجأة كهربا للزمالك.. وموعد انتقاله للأهلي رسميًا

ألماني على رأس المرشحين.. الوطن سبورت يكشف آخر تطورات ملف المدير الفني الجديد للأهلي
الرياضة المصرية تنطلق عالمياً: إنجازات وأرقام قياسية.. ومتطلبات للحفاظ على القمة