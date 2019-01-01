خاص.. السد القطري يكتب نهاية أزارو مع الأهلي.. والعرض المالي يحسم الصفقة

تلقت إدارة الكرة بالنادي الأهلي عرضا رسميا من نادي السد القطري للتعاقد مع وليد أزارو مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووصل العرض للأهلي بشكل رسمي منذ ٧٢ ساعة مضت وهو ما وافقت عليه إدارة النادي مطالبة بتحديد المقابل المادي للدخول في مفاوضات رسمية.

وذكر مصدر مطلع داخل إدارة الكرة بالنادي في تصريحات خاصة للوطن سبورت ان العرض وصل بشكل رسمي من خلال اللاعب ووكيله.

وأضاف أن إدارة الأهلي لم تتواصل مع أي من مسؤولي النادي القطري حتى الآن في انتظار وصول العرض المالي والذي سيحسم انتقال اللاعب بشكل نهائي.

وأخطرت إدارة الكرة بالأهلي اللاعب بالموافقة المبدئية على رحيله في انتظار أن يتم الحسم من خلال المقابل المادي الذي يحصل عليه النادي من قيمة بيع اللاعب.

وأكد اللاعب لمسؤولي الأهلي أنه يملك عرضا آخر من نفس الدوري للانتقال لصفوفه حال عدم التواصل مع نادي السد في العرض الذي وصل مؤخرا.

وكان المهاجم المغربى، تلقى عدة عروض خلال الفترة الأخيرة، من بعض الأندية الخليجية بالإضافة لعرضين آخرين من أوروبا.

يذكر أن مصدر بالقلعة الحمراء قد أكد في تصريحات سابقة للوطن سبورت أن إدارة النادي الأهلاوي تسعى للتخلص من أزارو بأي شكل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة وأنه يمثل صداعًا كبيرًا في رأس المارد الأحمر نظرًا لهبوط مستواه الفني بشكل كبير، هذا بالإضافة إلى غضب جماهير العملاق الأهلاوي من اللاعب، لاسيما بعد كثر إهدراه الفرص خاصة خلال مباراة الفريق أمس أمام إطلع بره بطل جنوب السودان بدور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت لمصلحة العملاق المصري بتسعة أهداف بيضاء، بالإضافة إلى تألق المهاجم البديل صلاح محسن، وتسجيله هدفين على الرغم من غيابه عن الفريق لمدة طويلة.