بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها في دوري أبطال أفريقيا

يقدمو الوطن سبورت بث مباشر لمباراة الزمالك وديكادها الصومالي في دوري أبطال أفريقيا، حيث سيصطدم الزمالك في حالة تخطي مهمة ديكاداها اليوم، الفائز من أويلرز بطل ليبيريا وجينيراسيون فوت بطل السنغال.

ويواجه فريق الزمالك ديكاداها الصومالي في إياب دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب برج العرب في تمام التاسعة مساءً، حيث تعتبر المباراة بين الفريقين شبه تحصيل حاصل بعد فوز الزمالك بسبعة أهداف دون رد في مباراة الذهاب، والتي أقيمت على ملعب برج العرب.

ميتشو يبدأ رحلته رسميًا مع الزمالك

ويعمل الصربى ميلوتين سريدوفيتش ميتشو، المدير الفنى الجديد للزمالك، على قدم وساق من أجل قيادة الفارس الأبيض إلى دور الـ32 بشكل رسمى، لتكون أول خطوة لكسب ثقة الجماهير وتعزيز موقفه مع إدارة الفريق، فمنذ الدقيقة الأولى لتوليه المهمة ويعمل على قدم وساق للعبور بسلام من موقعة اليوم، إذ إنه عكف على دراسة نقاط ضعف الفريق الصومالى، لاستغلالها بشكل جيد، كما وضع عينه أيضاً على نقاط القوة لمحاولة إيقافها واستغلال الثغرات الدفاعية التى يعانى منها الخصم بشكل واضح.

بث مباشر لمباراة الزمالك وديكادها الصومالي

ويعد التحرك الأول للمدرب الصربى فى خطة إصلاح الفريق وإعادته إلى مساره الصحيح، هو إجراء تعديلات شاملة على طريقة لعب الزمالك، لا سيما أن ميتشو عادة ما يميل فى طريقة لعبه إلى استخدام خطة 4-4-2، والتى تبعد تماماً عن الطريقة، التى اتبعها مدربو الزمالك السابقون على مر السنوات الماضية، ليعتمد الزمالك على ثنائى هجومى لأول مرة منذ سنوات، وفى حال استطاع تخطى عقبة بطل الصومال، سيضرب موعداً مع الفائز من لقاء أويلرز بطل ليبيريا، وجينيراسيون فوت بطل السنغال.

على الجانب الآخر، يدخل ديكاداها، بطل الصومال، مباراته أمام الزمالك، وكله آمال فى محو الهزيمة القاسية التى تلقاها فى ذهاب دور الـ64 من البطولة الأفريقية، ومصالحة جماهيره بقلب الطاولة أو الخروج بنتيجة مشرفة، إذ إن الفريق الصومالى يسعى للتمسك بآخر فرصة فى الوجود بالبطولة وإن كانت شبه مستحيلة، بعد أن غاب عن المشاركات الأفريقية لمدة 30 عاماً.