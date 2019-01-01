أحدث الأخبار

أخر الأخبار

السعودي محمد الهويش يدير لقاء الاتحاد السكندري والعربي الكويتي

بالفيديو.. مصطفى محمد يضع الزمالك في المقدمة أمام ديكيداها بالشوط الأول

غدًا.. سيراميكا كليوباترا يواجه أبو قير للأسمدة وديًا

أرسنال.. ضحية محمد صلاح المفضلة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها في دوري أبطال أفريقيا

08:02 م | السبت 24 أغسطس 2019
كتب: الوطن سبورت
بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك وديكاداها في دوري أبطال أفريقيا

بث مباشر لمباراة الزمالك وديكاداها الصومالي

أخبار متعلقة

يقدمو الوطن سبورت بث مباشر لمباراة الزمالك وديكادها الصومالي في دوري أبطال أفريقيا، حيث سيصطدم الزمالك في حالة تخطي مهمة ديكاداها اليوم، الفائز من أويلرز بطل ليبيريا وجينيراسيون فوت بطل السنغال.

ويواجه فريق الزمالك ديكاداها الصومالي في إياب دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب برج العرب في تمام التاسعة مساءً، حيث تعتبر المباراة بين الفريقين شبه تحصيل حاصل بعد فوز الزمالك بسبعة أهداف دون رد في مباراة الذهاب، والتي أقيمت على ملعب برج العرب.

ميتشو يبدأ رحلته رسميًا مع الزمالك

ويعمل الصربى ميلوتين سريدوفيتش ميتشو، المدير الفنى الجديد للزمالك، على قدم وساق من أجل قيادة الفارس الأبيض إلى دور الـ32 بشكل رسمى، لتكون أول خطوة لكسب ثقة الجماهير وتعزيز موقفه مع إدارة الفريق، فمنذ الدقيقة الأولى لتوليه المهمة ويعمل على قدم وساق للعبور بسلام من موقعة اليوم، إذ إنه عكف على دراسة نقاط ضعف الفريق الصومالى، لاستغلالها بشكل جيد، كما وضع عينه أيضاً على نقاط القوة لمحاولة إيقافها واستغلال الثغرات الدفاعية التى يعانى منها الخصم بشكل واضح.

بث مباشر لمباراة الزمالك وديكادها الصومالي

 

ويعد التحرك الأول للمدرب الصربى فى خطة إصلاح الفريق وإعادته إلى مساره الصحيح، هو إجراء تعديلات شاملة على طريقة لعب الزمالك، لا سيما أن ميتشو عادة ما يميل فى طريقة لعبه إلى استخدام خطة 4-4-2، والتى تبعد تماماً عن الطريقة، التى اتبعها مدربو الزمالك السابقون على مر السنوات الماضية، ليعتمد الزمالك على ثنائى هجومى لأول مرة منذ سنوات، وفى حال استطاع تخطى عقبة بطل الصومال، سيضرب موعداً مع الفائز من لقاء أويلرز بطل ليبيريا، وجينيراسيون فوت بطل السنغال.

على الجانب الآخر، يدخل ديكاداها، بطل الصومال، مباراته أمام الزمالك، وكله آمال فى محو الهزيمة القاسية التى تلقاها فى ذهاب دور الـ64 من البطولة الأفريقية، ومصالحة جماهيره بقلب الطاولة أو الخروج بنتيجة مشرفة، إذ إن الفريق الصومالى يسعى للتمسك بآخر فرصة فى الوجود بالبطولة وإن كانت شبه مستحيلة، بعد أن غاب عن المشاركات الأفريقية لمدة 30 عاماً.

أخبار قد تعجبك

4 ملايين دولار تفصل بين الأهلى والألمانى «ماجات»

استطلاع رأى

  • نوريتش سيتي

    نوريتش سيتي

  • 2

    :

    3

    01:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • تشيلسي

    تشيلسي

  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • 1

    :

    2

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • كريستال بالاس

    كريستال بالاس

  • شيفيلد يونايتد

    شيفيلد يونايتد

  • 1

    :

    2

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • ليستر سيتي

    ليستر سيتي

  • واتفورد

    واتفورد

  • 1

    :

    3

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • وست هام يونايتد

    وست هام يونايتد

  • برايتون

    برايتون

  • 0

    :

    2

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • ساوثهامتون

    ساوثهامتون

  • ليفربول

    ليفربول

  • 3

    :

    1

    06:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • آرسنال

    آرسنال

  • أنجيه

    أنجيه

  • 3

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ميتز

    ميتز

  • بريست

    بريست

  • 1

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ستاد ريمس

    ستاد ريمس

  • أميان

    أميان

  • 1

    :

    2

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • نانت

    نانت

  • ديجون

    ديجون

  • 0

    :

    2

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • بوردو

    بوردو

  • فورتونا دوسلدورف

    فورتونا دوسلدورف

  • 1

    :

    3

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • باير ليفركوزن

    باير ليفركوزن

  • هوفنهايم

    هوفنهايم

  • 3

    :

    2

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • فيردر بريمن

    فيردر بريمن

  • ماينز 05

    ماينز 05

  • 1

    :

    3

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • بوروسيا مونشنجلادباخ

    بوروسيا مونشنجلادباخ

  • بادربورن

    بادربورن

  • 1

    :

    3

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • فرايبورج

    فرايبورج

  • أوجسبورج

    أوجسبورج

  • 1

    :

    1

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • يونيون برلين

    يونيون برلين

  • شالكه 04

    شالكه 04

  • 0

    :

    3

    06:30 PM

    الدوري الألماني
  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • أوساسونا

    أوساسونا

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري الإسباني
  • إيبار

    إيبار

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • 1

    :

    1

    07:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال بلد الوليد

    ريال بلد الوليد

  • سيلتا فيجو

    سيلتا فيجو

  • 1

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإسباني
  • فالنسيا

    فالنسيا

  • خيتافي

    خيتافي

  • 1

    :

    1

    09:00 PM

    الدوري الإسباني
  • أتلتيك بلباو

    أتلتيك بلباو

  • الفتح

    الفتح

  • 1

    :

    2

    05:50 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الشباب

    الشباب

  • الفيصلي

    الفيصلي

  • 0

    :

    0

    06:05 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الفيحاء

    الفيحاء

  • الوحدة

    الوحدة

  • 0

    :

    2

    07:50 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الاتفاق

    الاتفاق

  • جينيراسيون فوت

    جينيراسيون فوت

  • 3

    :

    0

    08:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • اويلرز

    اويلرز

  • الزمالك

    الزمالك

  • 4

    :

    0

    09:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • ديكيداها أف سي

    ديكيداها أف سي

  • بارما

    بارما

  • 0

    :

    1

    06:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • فيورنتينا

    فيورنتينا

  • 3

    :

    4

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • نابولي

    نابولي

  • فيليم 2 تيلبورج

    فيليم 2 تيلبورج

  • 2

    :

    1

    06:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • إمين

    إمين

  • هيراكليس الميلو

    هيراكليس الميلو

  • 1

    :

    1

    07:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • فيتيسه أرنهيم

    فيتيسه أرنهيم

  • أس سي هيرينفين

    أس سي هيرينفين

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • تفينتي أنشخيده

    تفينتي أنشخيده

  • بنفيكا

    بنفيكا

  • 0

    :

    2

    08:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • بورتو

    بورتو

  • بوافيستا

    بوافيستا

  • 0

    :

    0

    10:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • باكوس دي فيريرا

    باكوس دي فيريرا

  • أنقرة جوجو

    أنقرة جوجو

  • 1

    :

    1

    06:15 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • قيصري سبور

    قيصري سبور

  • ألانياسبور

    ألانياسبور

  • 3

    :

    1

    08:45 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • قاسم باشا

    قاسم باشا

  • بلدية إسطنبول

    بلدية إسطنبول

  • 1

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • فنربخشة

    فنربخشة

  • نادي شاهين بوشهر

    نادي شاهين بوشهر

  • 0

    :

    3

    05:45 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • سباهان اصفهان

    سباهان اصفهان

  • النادي الإفريقي

    النادي الإفريقي

  • 3

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري التونسي
  • الملعب التونسي

    الملعب التونسي

  • شبيبة القيروان

    شبيبة القيروان

  • 1

    :

    2

    05:30 PM

    الدوري التونسي
  • نادي المستقبل الرياضي بسليمان

    نادي المستقبل الرياضي بسليمان

  • اتحاد تطاوين

    اتحاد تطاوين

  • 0

    :

    1

    05:30 PM

    الدوري التونسي
  • الترجي

    الترجي

الأكثر قراءة

عاجل.. شوبير: الأهلي يوافق على رحيل وليد أزارو

بث مباشر.. مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي

خاص.. السد القطري يكتب نهاية أزارو مع الأهلي.. والعرض المالي يحسم الصفقة
الرياضة المصرية تنطلق عالمياً: إنجازات وأرقام قياسية.. ومتطلبات للحفاظ على القمة