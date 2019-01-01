عاجل.. عمومية الجبلاية تشترط تقديم كشف حساب عن الفترة الماضية لقبول استقالة ثروت سويلم

أحدث الأخبار
الطويلة
أعلن محمد الطويلة، رئيس اللجنة المفوضة من قِبل الجمعية العمومية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجمعية العمومية ترفض قبول استقالة ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية.
وتابع "الطويلة" أن هذه الاستقالة غير معروف أسبابها، وإذا كان وراء هذه الاستقالة ضغوطًا خارجية لابد من معرفتها للجمعية العمومية.
واتهم رئيس اللجنة المفوضة ثروت سويلم، بأنه ساهم وساعد لجنة عمرو الجنايني على إظهار كرة القدم المصرية بشكل سيئ أمام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كما أظهر الكرة المصرية أنها بحالة استثنائية.
وقال محمد الطويلة، أن الجمعية العمومية لن تقبل باستقالة المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم إلا بعد الحصول على كشف حساب للفترة الماضية بالاتحاد وإخلاء الذمة المالية، وكذلك تقديم تقريرًا عن استقالات مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم السابق وأسباب تقديمها.
وطالب "الطويلة" ثروت سويلم بإثبات حسن نواياه تجاه الجمعية العمومية بالتراجع عن الاستقالة، حيث تعطي له اللوائح الحق في الرجوع عن الاستقالة في خلال أسبوع من تقديمها.
واختتم "الطويلة" أنه في حالة تخلي ثروت سويلم عن مسئوليته بتبيض وجه الكرة المصرية وعدم إظهارها بالفراغ الإداري ليسمح للإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالتدخل، سيكون من وجهة نظر الجمعية العمومية في وضع غير الأمين علي مصالحها ومصلحة الكرة المصرية.
وكان ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، تقدم باستقالته من منصبه، إلى اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون الجبلاية.
ووافق عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة بالجبلاية على استقالة ثروت سويلم من منصبه، وكلف وليد العطار مدير شؤون اللاعبين بالقيام بأعمال المدير التنفيذي خلال الفترة المقبلة.
وقام سويلم بمغادرة مقر الاتحاد ولم يحضر المؤتمر الصحفي لمجلس إدارة اللجنة المؤقته للجبلاية، والتي أعلنوا خلالها خارطة الطريق.
سيلتا فيجو
0
:
0
09:00 PMالدوري الإسباني
فالنسيا
خيتافي
0
:
0
09:00 PMالدوري الإسباني
أتلتيك بلباو
الزمالك
0
:
0
09:00 PMدوري أبطال أفريقيا
ديكيداها أف سي
بوافيستا
0
:
0
10:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
باكوس دي فيريرا
نوريتش سيتي
2
:
3
01:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
مانشستر يونايتد
1
:
2
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
شيفيلد يونايتد
1
:
2
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
واتفورد
1
:
3
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
برايتون
0
:
2
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
ليفربول
3
:
1
06:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
أنجيه
2
:
0
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ميتز
بريست
0
:
0
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ستاد ريمس
أميان
0
:
0
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
نانت
ديجون
0
:
1
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
بوردو
فورتونا دوسلدورف
1
:
3
03:30 PMالدوري الألماني
باير ليفركوزن
هوفنهايم
3
:
2
03:30 PMالدوري الألماني
فيردر بريمن
ماينز 05
1
:
3
03:30 PMالدوري الألماني
بوروسيا مونشنجلادباخ
بادربورن
1
:
3
03:30 PMالدوري الألماني
فرايبورج
أوجسبورج
1
:
1
03:30 PMالدوري الألماني
يونيون برلين
شالكه 04
0
:
3
06:30 PMالدوري الألماني
بايرن ميونخ
أوساسونا
0
:
0
05:00 PMالدوري الإسباني
إيبار
ريال مدريد
1
:
1
07:00 PMالدوري الإسباني
ريال بلد الوليد
الفتح
1
:
2
05:50 PMالدوري السعودى الممتاز
الشباب
الفيصلي
0
:
0
06:05 PMالدوري السعودى الممتاز
الفيحاء
الوحدة
0
:
0
07:50 PMالدوري السعودى الممتاز
الاتفاق
جينيراسيون فوت
1
:
0
08:00 PMدوري أبطال أفريقيا
اويلرز
بارما
0
:
1
06:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
يوفنتوس
فيورنتينا
0
:
0
08:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
نابولي
فيليم 2 تيلبورج
2
:
1
06:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
إمين
هيراكليس الميلو
0
:
0
07:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
فيتيسه أرنهيم
أس سي هيرينفين
0
:
0
08:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
تفينتي أنشخيده
بنفيكا
0
:
1
08:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
بورتو
أنقرة جوجو
1
:
1
06:15 PMالدوري التركي الممتاز
قيصري سبور
ألانياسبور
0
:
0
08:45 PMالدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
بلدية إسطنبول
0
:
0
08:45 PMالدوري التركي الممتاز
فنربخشة
نادي شاهين بوشهر
0
:
3
05:45 PMدوري المحترفين الإيراني
سباهان اصفهان
النادي الإفريقي
3
:
0
05:30 PMالدوري التونسي
الملعب التونسي
شبيبة القيروان
1
:
2
05:30 PMالدوري التونسي
نادي المستقبل الرياضي بسليمان
اتحاد تطاوين
0
:
1
05:30 PMالدوري التونسي
الترجي
تعليقات الفيسبوك