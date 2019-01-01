عاجل.. عمومية الجبلاية تشترط تقديم كشف حساب عن الفترة الماضية لقبول استقالة ثروت سويلم

أعلن محمد الطويلة، رئيس اللجنة المفوضة من قِبل الجمعية العمومية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجمعية العمومية ترفض قبول استقالة ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية.

وتابع "الطويلة" أن هذه الاستقالة غير معروف أسبابها، وإذا كان وراء هذه الاستقالة ضغوطًا خارجية لابد من معرفتها للجمعية العمومية.

واتهم رئيس اللجنة المفوضة ثروت سويلم، بأنه ساهم وساعد لجنة عمرو الجنايني على إظهار كرة القدم المصرية بشكل سيئ أمام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كما أظهر الكرة المصرية أنها بحالة استثنائية.

وقال محمد الطويلة، أن الجمعية العمومية لن تقبل باستقالة المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم إلا بعد الحصول على كشف حساب للفترة الماضية بالاتحاد وإخلاء الذمة المالية، وكذلك تقديم تقريرًا عن استقالات مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم السابق وأسباب تقديمها.

وطالب "الطويلة" ثروت سويلم بإثبات حسن نواياه تجاه الجمعية العمومية بالتراجع عن الاستقالة، حيث تعطي له اللوائح الحق في الرجوع عن الاستقالة في خلال أسبوع من تقديمها.

واختتم "الطويلة" أنه في حالة تخلي ثروت سويلم عن مسئوليته بتبيض وجه الكرة المصرية وعدم إظهارها بالفراغ الإداري ليسمح للإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالتدخل، سيكون من وجهة نظر الجمعية العمومية في وضع غير الأمين علي مصالحها ومصلحة الكرة المصرية.

رحيل ثروت سويلم عن اتحاد الكرة

وكان ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، تقدم باستقالته من منصبه، إلى اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون الجبلاية.

ووافق عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة بالجبلاية على استقالة ثروت سويلم من منصبه، وكلف وليد العطار مدير شؤون اللاعبين بالقيام بأعمال المدير التنفيذي خلال الفترة المقبلة.

وقام سويلم بمغادرة مقر الاتحاد ولم يحضر المؤتمر الصحفي لمجلس إدارة اللجنة المؤقته للجبلاية، والتي أعلنوا خلالها خارطة الطريق.