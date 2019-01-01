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بالفيديو.. مصطفى محمد يضع الزمالك في المقدمة أمام ديكيداها بالشوط الأول

09:46 م | السبت 24 أغسطس 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو.. مصطفى محمد يضع الزمالك في المقدمة أمام ديكيداها بالشوط الأول

مصطفى محمد

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انتهى الشوط الأول من المباراة، التي تجمع فريقي الزمالك وديكيداها الصومالي، في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا، بتقدم النادي الأبيض بهدف نظيف، في المواجهة، التي تجمع كلا الفريقين حاليًا على ملعب برج العرب.

وأحرز هدف الزمالك الأول، مصطفى محمد في الدقيقة 25 من زمن المباراة.

وفي الدقيقة الرابعة، بينية متقنة من شيكابالا وصلت إلى كريم بامبو في الجبهة اليسرى، داخل منطقة جزاء الفريق الخصم وسدد الكرة بيمناه، لكنها مرت أعلى من المرمى.

وفي الدقيقة السابعة، ركنية لصالح نادي الزمالك من الجهة اليمنى نفذها شيكابالا حولها أشرف بن شرقي برأسية قوية من على القائم الأول لكن مرت أعلى من المرمى.

    

في الدقيقة 21، هجمة مرتدة سريعة للزمالك، ووصلت الكرة إلى مصطفى محمد، الذي مرر تمريرة متقنة رائعة إلى شيكابالا، الذي أرسل بينية رائعة إلى مصطفى محمد، وسدد مصطفى محمد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى اصطدمت في القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 24، سدد فرجاني ساسي، كرة قوية داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر ديكيداها.

مصطفى محمد يحرز الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 25

في الدقيقة 25، نجح مصطفي محمد في إحراز هدف الزمالك الأول، وجاء الهدف بعد تمريرة رائعة من أشرف بنشرقي من على حدود منطقة الجزاء وصلت إلى مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة بطريقة رائعة واصطدمت في حارس المرمى ودخلت الشباك.

يذكر أن الزمالك قد انتصر على ديكيداها بسباعية نظيفة، في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا.

 

  

  

  

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