بالفيديو.. مصطفى محمد يضع الزمالك في المقدمة أمام ديكيداها بالشوط الأول

أحدث الأخبار
مصطفى محمد
انتهى الشوط الأول من المباراة، التي تجمع فريقي الزمالك وديكيداها الصومالي، في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا، بتقدم النادي الأبيض بهدف نظيف، في المواجهة، التي تجمع كلا الفريقين حاليًا على ملعب برج العرب.
وأحرز هدف الزمالك الأول، مصطفى محمد في الدقيقة 25 من زمن المباراة.
وفي الدقيقة الرابعة، بينية متقنة من شيكابالا وصلت إلى كريم بامبو في الجبهة اليسرى، داخل منطقة جزاء الفريق الخصم وسدد الكرة بيمناه، لكنها مرت أعلى من المرمى.
وفي الدقيقة السابعة، ركنية لصالح نادي الزمالك من الجهة اليمنى نفذها شيكابالا حولها أشرف بن شرقي برأسية قوية من على القائم الأول لكن مرت أعلى من المرمى.
في الدقيقة 21، هجمة مرتدة سريعة للزمالك، ووصلت الكرة إلى مصطفى محمد، الذي مرر تمريرة متقنة رائعة إلى شيكابالا، الذي أرسل بينية رائعة إلى مصطفى محمد، وسدد مصطفى محمد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى اصطدمت في القائم الأيسر.
وفي الدقيقة 24، سدد فرجاني ساسي، كرة قوية داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر ديكيداها.
في الدقيقة 25، نجح مصطفي محمد في إحراز هدف الزمالك الأول، وجاء الهدف بعد تمريرة رائعة من أشرف بنشرقي من على حدود منطقة الجزاء وصلت إلى مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة بطريقة رائعة واصطدمت في حارس المرمى ودخلت الشباك.
يذكر أن الزمالك قد انتصر على ديكيداها بسباعية نظيفة، في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا.
بوافيستا
0
:
0
10:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
باكوس دي فيريرا
نوريتش سيتي
2
:
3
01:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
مانشستر يونايتد
1
:
2
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
شيفيلد يونايتد
1
:
2
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
واتفورد
1
:
3
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد
برايتون
0
:
2
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
ليفربول
3
:
1
06:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
أنجيه
3
:
0
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ميتز
بريست
1
:
0
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ستاد ريمس
أميان
1
:
2
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
نانت
ديجون
0
:
2
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
بوردو
فورتونا دوسلدورف
1
:
3
03:30 PMالدوري الألماني
باير ليفركوزن
هوفنهايم
3
:
2
03:30 PMالدوري الألماني
فيردر بريمن
ماينز 05
1
:
3
03:30 PMالدوري الألماني
بوروسيا مونشنجلادباخ
بادربورن
1
:
3
03:30 PMالدوري الألماني
فرايبورج
أوجسبورج
1
:
1
03:30 PMالدوري الألماني
يونيون برلين
شالكه 04
0
:
3
06:30 PMالدوري الألماني
بايرن ميونخ
أوساسونا
0
:
0
05:00 PMالدوري الإسباني
إيبار
ريال مدريد
1
:
1
07:00 PMالدوري الإسباني
ريال بلد الوليد
سيلتا فيجو
1
:
0
09:00 PMالدوري الإسباني
فالنسيا
خيتافي
1
:
1
09:00 PMالدوري الإسباني
أتلتيك بلباو
الفتح
1
:
2
05:50 PMالدوري السعودى الممتاز
الشباب
الفيصلي
0
:
0
06:05 PMالدوري السعودى الممتاز
الفيحاء
الوحدة
0
:
2
07:50 PMالدوري السعودى الممتاز
الاتفاق
جينيراسيون فوت
3
:
0
08:00 PMدوري أبطال أفريقيا
اويلرز
الزمالك
4
:
0
09:00 PMدوري أبطال أفريقيا
ديكيداها أف سي
بارما
0
:
1
06:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
يوفنتوس
فيورنتينا
3
:
4
08:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
نابولي
فيليم 2 تيلبورج
2
:
1
06:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
إمين
هيراكليس الميلو
1
:
1
07:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
فيتيسه أرنهيم
أس سي هيرينفين
0
:
0
08:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
تفينتي أنشخيده
بنفيكا
0
:
2
08:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
بورتو
أنقرة جوجو
1
:
1
06:15 PMالدوري التركي الممتاز
قيصري سبور
ألانياسبور
3
:
1
08:45 PMالدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
بلدية إسطنبول
1
:
0
08:45 PMالدوري التركي الممتاز
فنربخشة
نادي شاهين بوشهر
0
:
3
05:45 PMدوري المحترفين الإيراني
سباهان اصفهان
النادي الإفريقي
3
:
0
05:30 PMالدوري التونسي
الملعب التونسي
شبيبة القيروان
1
:
2
05:30 PMالدوري التونسي
نادي المستقبل الرياضي بسليمان
اتحاد تطاوين
0
:
1
05:30 PMالدوري التونسي
الترجي
تعليقات الفيسبوك