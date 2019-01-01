متعب يفتح النار على البدري: يكره اللاعبين الكبار.. وأذاني رغم إنه مربيني

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عماد متعب وحسام البدري
أعرب عماد متعب، نجم فريق النادي الأهلي السابق، عن حزنه الشديد حتى الآن من موقف حسام البدري، المدير الفني السابق للفريق، مؤكدًا أنه لم يكن يرغب في تواجده بالنادي.
وقال "متعب" في حواره مع إسلام الشاطر على قناة النادي الأهلي، إن حسام البدري لم يكن يحب تواجد اللاعبين الكبار في الفريق، وإنما كان ينحاز إلى اللاعبين الصغار، وهو ما جعل الأخير لا يرغب في وجوده.
وأضاف متعب: "كره حسام البدري للاعبين الكبار واضح للجميع والجماهير عارفة دة، ونفس الموقف حصل مع محمد أبو تريكة ومحمد بركات وحسام غالي ووائل جمعة وغيرهم".
وتابع: "البدري كان يحب اللاعبين الصغار مثل أحمد شكري وشهاب الدين، لأنه بيبقى مسيطر عليهم ومجهودهم في الملعب أكبر، مع إن في لاعب ممكن يكون مجهوده أقل لكن فايدته أكبر".
وواصل متعب حديثه متعجبًا: "لو أنا مكسح ومش قادر أجري زي ما اتقال، ليه البدري أشركني 25 دقيقة في إياب نهائي الوداد في المغرب، في الوقت اللي كنا في حاجة ضرورية للمكسب".
واستكمل حديثه: "موقف حسام البدري معايا مجنني، لأنه هو اللي مربيني من وأنا في قطاع الناشئين، وخدني من إيدي لصالح سليم وأنا ناشئ وقاله دة هيبقى مهاجم مصر الأول، وفي الآخر أذاني".
وكشف متعب عن موقف مؤثر في نهاية مشواره مع الأهلي: "أنا وصلت لمرحلة إني كنت مكسوف من بناتي، لأني بروح لابس لبس المعسكر وأوصل النادي ألاقيني برة القايمة فأرجع بيها تاني، فـ بدأت أروح بلبس خروج عادي وأخلي لبس المعسكر في العربية".
وتابع حديثه: "وصل بيا الحال إني بقيت أدعى إني مصاب وعيان، أو آخد حقنة في ركبي عشان يكون غيابي عن القائمة مبرر".
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