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الكونفدرالية.. بيراميدز يتخطى إيتوال الكونغولي بهدف إسلام عيسى.. ويتأهل لدور الـ32

06:41 م | الأحد 25 أغسطس 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
الكونفدرالية.. بيراميدز يتخطى إيتوال الكونغولي بهدف إسلام عيسى.. ويتأهل لدور الـ32

بيراميدز وإيتوال الكونغولي

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نجح فريق بيراميدز في الفوز على فريق إيتوال الكونغولي بهدف نظيف، في المباراة، التي جمعت بين الفريقين اليوم، بإياب دور الـ64 من بطولة الكونفدرالية، على ملعب بزرافيل.

وسجل هدف المباراة الوحيد إسلام عيسى، في الدقيقة 32، بعد عرضية رائعة من قبل إريك تراوري.

وبهذه النتيجة يصطدم بيراميدز بفريق بلوزداد الجزائري في دور الـ32 الأول، ومن المقرر أن  يواجه بيراميدز بلوزداد في مباراة الذهاب داخل مصر، على أن يخوض مباراة الإياب خارج مصر.

بيراميدز يتقدم بهدف في الشوط الأول

وانتهى الشوط الأول من مباراة الفريقين بتقدم بيراميدز بهدف دون رد، عن طريق إسلام عيسى في الدقيقة 32 من عمر المباراة.

وسيطر بيراميدز على أحداث الشوط الأول، وأهدر تراوري فرصة هدف مؤكد لبيراميدز في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، وفي الدقيقة 21 شهدت خروج عبد الله بكري بسبب الإصابة ونزول أحمد أيمن منصور بدلًا منه.

وفي الدقيقة 28، شهدت إهدار إسلام عيسى فرصة هدف مؤكد، بعد تسديدة خطيرة من عيسى لتتحول الكرة لركلة ركنية.

وفي الدقيقة 32، سجل إسلام عيسى الهدف الأول في المباراة، بعد عرضية رائعة من إريك تراروي، وبعدها أنقذ حارس إيتوال هدف مؤكد من قبل تراوري الذي انفرد بالمرمى ولكنه فشل في تسجيل الهدف الثاني.

الدقيقة 39، شهدت عرضية رائعة من رجب بكار، حيث وصلت الكرة إلى إسلام عيسى، الذي سدد برأسة ولكن الحارس تألق وأبعدها عن شباكه.

في المقابل جاء الشوط الثاني متوسط الأداء نسبيًا من جانب بيراميدز، الذي سعى للتقدم بالهدف الثاني، لحسم المباراة نهائيًا، فيما حاول الفريق الكونغولي إدراك هدف التعادل، ومن ثم العودة للمباراة من جديد، لتنتهي المباراة لصالح الفريق المصري بهدف نظيف.

وكان بيراميدز نجح في الفوز بمباراة الذهاب برباعية مقابل هدف وحيد، حيث أحرز رباعية بيراميدز جون أنطوى هدفين وكل من إيريك تراورى وأحمد على فيما سجل هدف المنافس الوحيد ديماتوري، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الدفاع الجوي.

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