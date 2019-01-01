اللجنة القانونية لاتحاد الكرة توصي بعدم تنفيذ حكم إلغاء الهبوط

أوصت اللجنة القانونية لاتحاد الكرة، عمرو الجنايني، بضرورة عدم تنفيذ حكم إلغاء الهبوط، على اعتبار أنها مسألة فنية كروية بحتة تتعلق بالمسابقات وليس لأي جهة سواء مركز التسوية والتحكيم أو غيره، أحقية التدخل فيها، وفقاً لما تنص عليه لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بدليل أنه لم يتم تنفيذ الحكم الذي حصل عليه نادي الشرقية خلال الفترة الماضية، بإلغاء هبوطه لدوري القسم الثالث.

وتسود حالة من الانقسام الشديد، داخل اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، حول موقف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات.

ويرى البعض ضرورة استمراره لضيق الوقت خاصة وأن الموسم الجديد سينطلق يوم 19 سبتمبر المقبل، بالإضافة إلى الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها "عامر"، إلى جانب إلمامه بكل صغيرة وكبيرة في هذا الملف، خاصة التنسيق مع الجهات الأمنية بمحافظة الإسكندرية، في الوقت الذي يرى فيه البعض الأخر ضرورة التعاقد مع شركة أوروبية لوضع جدول الدوري واستقدام شخصية تابعة للشركة لإدارة لجنة المسابقات، أو البحث عن شخصية أخرى من داخل مصر لتولي هذه المهمة، وسيحسم مسئولو اللجنة المؤقتة القرار النهائي خلال اجتماع الغد.

اتجاه لاستمرار سمير عثمان في لجنة الحكام

وفيما يخص لجنة الحكام، تم الاتفاق بين أعضاء اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، على إعادة الهيكلة الخاصة باللجنة، واستمرار سمير محمود عثمان في منصبه خاصة وأنه لم يحصل على فرصته حيث تولى المهمة عقب انتهاء اجازة عيد الأضحى، ولم يتمكن من وضع بصمته والوقوف على الأخطاء ومعالجتها، وبالتالي من غير المعقول تقييمه والحكم على أدائه،مع استحداث لجنة حكام فرعية لكرة الصالات إضافة إلى لجنة فنية للتطوير والمتابعة على أن يكون الهيكل التنظيمي للجنة الحكام الرئيسية من ٣ أو ٥ أفراد من ضمنهم رئيس اللجنة مع تعيين مدير إدارة للحكام.