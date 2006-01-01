الأهلي ينتظر صفقة تبادلية للتخلص من أزارو وضم بغداد بونجاح

يسافر أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادى الأهلى نهاية الأسبوع الجارى، رفقة خالد مرتجى عضو المجلس، خارج مصر للحصول على توقيع أحد المهاجمين المميزين لقيادة هجوم الفريق بداية من الموسم القادم.

وعلم "الوطن" أن أمير توفيق أنهى اتفاقه المالى والتعاقدى بشأن ضم أحد المهاجمين ويتم التكتم على الإعلان عن اسمه فى الوقت الحالى، حيث أيدت لجنة التخطيط للكرة بالنادى اسماً من بين ٣ أسماء تم عرضهم للتفاوض معهم، بعد مشاهدة ثلاثى المهاجمين من خلال الفيديوهات ومتابعة أدائهم مع فرقهم خلال الفترة الماضية واستعراض أرقامهم على مدار الموسم الماضى.

بغداد بونجاح على رادار الأهلي

وفى الإطار ذاته رشح أحد وكلاء اللاعبين بغداد بونجاح مهاجم السد القطرى مجدداً للدخول فى صفقة تبادلية بانتقال وليد أزارو مهاجم الفريق، بالإضافة إلى دفع مقابل مادى فى حين قررت لجنة التخطيط مناقشة المبلغ المالى المطلوب قبل حسم سفر "مرتجى وتوفيق" لضم مهاجم آخر لصفوف الفريق.

ياسر إبراهيم غاضب بسبب الدكة.. وينتظر المدير الفنى الجديد

ومن جهة أخرى، كشف مصدر مقرب من ياسر إبراهيم مدافع الأهلى غضبه الشديد من استبعاده وخروجه من الحسابات خلال المباريات رغم ظهوره بمستوى ثابت ومميز فى المباريات التى شارك فيها على مدار الفترة الماضية.

وأوضح المصدر أن ياسر إبراهيم انتظر فرصة الدفع به فى لقاء "إطلع برة"، بدورى أبطال أفريقيا، خاصة أن الجهاز الفنى منح الفرصة للاعبين الذين لا يشاركون، فضلاً عن حزنه الشديد لعدم الاعتماد عليه والدفع بأيمن أشرف بعد إصابة رامى ربيعة خلال اللقاء.

وينتظر ياسر إبراهيم قدوم الجهاز الفنى الجديد للأهلى خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة أن اللاعب يعلم أن الحديث مع الجهاز الفنى الحالى لا فائدة منه، والأولى الاجتهاد فى التدريبات وانتظار الفرصة مع المدير الفنى الجديد الذى سيأتى خلفاً للأوروجوايانى مارتن لاسارتى.

مخاوف من تجدد إصابة رامي ربيعة

من ناحية أخرى يتخوف الجهاز الفنى من تجدد إصابة رامى ربيعة مدافع الفريق وأن تطول مدة غيابه بعد معاناته من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال لقاء "إطلع برة" بدورى أبطال أفريقيا، وينتظر الجهاز الفنى نتيجة الأشعة وعرضها على طبيب الفريق لتحديد مدة غيابه خاصة أن اللاعب يعد من العناصر المهمة بالفريق التى باتت من عناصر القوة ضمن التشكيل الأحمر.

فى سياق آخر، ألقت أزمة صالح جمعة، الخاصة بعودته للسهر، بظلالها على الفريق الأحمر، حيث وجه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى تحذيراً شديد اللهجة للاعبى الفريق الأحمر من وجودهم فى أماكن غير ملائمة، مهدداً بتغليظ العقوبات على من يثبت وجوده فى هذه الأماكن، من أجل فرض مزيد من الانضباط والالتزام داخل أجواء الفريق الأحمر.

ويعود الفريق للتدريبات اليوم من أجل الاستعداد لمباراة الزمالك فى السوبر المحلى، حيث يقود التدريبات محمد يوسف المدير الفنى المؤقت، فى انتظار حسم ملف المدير الفنى من قبل رئيس النادى محمود الخطيب ولجنة التخطيط بالنادى.