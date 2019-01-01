بالصور.. تعاون بين الأهلي وجامعة القاهرة لإعداد الكوادر الرياضية

وقع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، لإعداد كوادر رياضية في مختلف الألعاب الرياضية، في حضور خالد بيبو مدير الأكاديميات، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي.

وينص البرتوكول علي أن يكون التعاون في مجالات الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية وتبادل الخبرات والملاعب، وكذلك الاتفاق بشأن استخدام النادي الأهلي لملاعب الجامعة وفقًا للإجراءات المقررة، أيضا فتح مجالات التعاون للإستفادة من خبرات النادي الأهلي الكبيرة والمميزة في مجال المساهمة في إعداد الطلاب رياضياً في مختلف الألعاب.

وتوضح بنود البرتوكول، أن تنفيذ الاتفاق يقوم على أخلاقيات التعاون والاحترام المتبادل دون أي إلزام قانوني لأي من الطرفين، وتحكمه تقاليد جامعة القاهرة والنادي الأهلي، وإنه في حال حدوث أي خلاف حول تنفيذ بنود البرتوكول يكون الحل بالطرق الودية دون غيرها، علي أن تكون مدة البرتوكول عام ولا يجوز التجديد إلا بموافقة الطرفين، كما يؤكد علي التزام الطرفين بالتقاليد والقيم والأعراف الجامعية ولا يجوز الخروج عليها بأي صورة من الصور.

وقال محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إن هذا التعاون يأتي لتكوين منتخبات رياضية قوية تستطيع المنافسة في كأس العالم، ويسعدنا التعاون مع جامعة القاهرة لما تتميز به من دور تنويري كبير، وحس وطني رفيع .