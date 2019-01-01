عاجل.. الأهلي يُنهي اتفاقه مع المدرب الجديد.. والإعلان خلال ساعات

أعلنت قناة النادي الأهلي الرسمية، عن إتمام النادي اتفاقه مع مدير فني أجنبي جديد، ليقود الفريق الأحمر خلال الفترة القادمة من الموسم الجديد 2019-2020، والمزمع انطلاقه يوم 19 من شهر سبتمبر المقبل.

وكشفت القناة عبر الإعلامي أمير هشام، خلال برنامجه "كلام في الميديا"، أن أمير توفيق سافر إحدى الدول الأوروبية للاتفاق مع المدرب الجديد، وأن الاتفاق تم بالفعل مع تبقي بعض الرتوش البسيطة والإجراءات التعاقدية.

وأضاف هشام، أن إتمام الاتفاق على تلك الرتوش البسيطة تفصل النادي عن الإعلان الرسمي، متابعًا: "ترقبوا الإعلان الرسمي عن المدرب خلال الساعات القليلة المقبلة، وقد يكون الإعلان في أي وقت".

وأكد الإعلامي بقناة القلعة الحمراء، أن أمير توفيق لم يسافر ألمانيا أو اليونان كما تردد، وإنما سافر إلى إحدى الدول الأوروبية الأخرى، مشددا أن المدير الفني الجديد صاحب اسم ومسيرة كبيرة، بالإضافة إلى كونه مناسبًا للغاية حتى يقود الفريق إلى تحقيق البطولات لما يحمل من خبرات.

لجنة التخطيط تبحث السير الذاتية

وواصلت لجنة التخطيط للكرة في الأهلي، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، اجتماعاتها، لبحث اختيار المدير الفني الجديد للأهلي، الذي سيتولى مقاليد الأمور خلال الفترة المقبلة.

وقامت اللجنة باستعراض السيرة الذاتية لأكثر من مدير فني أجنبي من مدارس كروية مختلفة على مستوى العالم، وبدأت في اختيار الخمسة الأفضل وفقًا للمعايير، التي وضعتها بما يتماشى مع أهداف الأهلي وطموحات جماهيره المحلية والقارية.

ومن المنتظر، أن تقوم لجنة التخطيط للكرة، التي ما تزال في حالة انعقاد مستمر بمناقشة بعض السير الذاتية الأخرى في اجتماعاتها المقبلة حتى تتمكن من توفير بدائل متميزة قبل الاجتماع المقرر انعقاده مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، لعرض ملف مِنْ وقع عليهم الاختيار من المديرين الفنيين المرشحين قبل بدء التفاوض معهم.