رئيس "فيفا" يجتمع بلجنة الجبلاية.. وتقليص عدد الجمعية العمومية

يعقد السويسرى جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم، جلسة مهمة مع اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى.

ويأتي ذلك على هامش لقاء رئيس فيفا بأبرز الأندية الأفريقية، وفى مقدمتها الأهلى والزمالك، يوم 11 سبتمبر المقبل، للوقوف على الوضع الحالى للكرة المصرية، والعقبات التى تواجه المجلس المؤقت فى ظل اهتمام الاتحاد بمراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.وتخطط اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتطبيق معايير الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" على أندية الجمعية العمومية لتحديد أحقيتها فى التصويت فى الانتخابات المقبلة من عدمها، حيث تشهد الفترة الحالية تحركات من جانب أعضاء اللجنة وعمرو الجناينى، الرئيس المؤقت، لتقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية وقصرها على أندية الدورى الممتاز والقسم الثانى فقط ليصبح عدد الأعضاء 66 نادياً فقط مع استبعاد مراكز الشباب من الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

وكشفت مصادر داخل اتحاد الكرة، أن الفيفا مهتم بالوضع العام للكرة الأفريقية بشكل عام، والمصرية بشكل خاص، وتتضمن جلسة رئيس الاتحاد الدولى مع رؤساء الأندية يوم 11 سبتمبر المقبل فى القاهرة، لمناقشة بعض قضايا الكرة الأفريقية، خاصة بعد المشكلات التى تعرضت لها خلال السنوات الأخيرة، وأبرزها أزمة نهائى دورى أبطال أفريقيا 2019، بعدما انسحب الوداد المغربى اعتراضاً على تعطيل تقنية الفيديو، وبعدها قرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، احتساب الترجى التونسى بطلاً.

الدعوة لعقد جمعية عمومية نهاية أكتوبر

واستقرت اللجنة الخماسية على الدعوة لعقد جمعية عمومية، نهاية شهر أكتوبر المقبل، لمناقشة الميزانية، وذلك بعد التأكد من عدم قانونية إلغاء الاجتماع السنوى للجمعية العمومية خاصة أنه منصوص عليه فى لائحة النظام الأساسى من أجل عرض ما قدمه اتحاد الكرة خلال السنة الأخيرة، وتسعى اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، إلى تفعيل رخص المدربين المصريين فى الدول الآسيوية، حتى يتسنى لهم العمل فى البلاد العربية دون حدوث أى أزمات، إلى جانب تفعيل الرخص التى يحصل عليها المدربون، عن طريق الدورات التدريبية التى ينظمها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف".

ووضعت اللجنة المؤقتة، ضمن قائمة أولوياتها خلال الفترة المقبلة، التواصل مع الأندية الجماهيرية، وفى مقدمتها الأهلى والزمالك، لفتح الباب أمام الفتيات لممارسة كرة القدم النسائية، وتكوين فرق خلال الفترة المقبلة، لتكوين قاعدة كبيرة يتمكن من خلالها مسئولو الجبلاية، من تكوين منتخب قوى للمشاركة فى كافة البطولات مستقبلاً، وتسعى الدكتورة سحر عبدالحق، عضو اللجنة والمسئولة عن ملف الكرة النسائية، إلى حل أزمات الأندية التى تشارك فى دورى كرة القدم، وفتح الباب أمام احتراف اللاعبات المميزات، وتكرار تجربة سارة عصام، لاعبة ستوك سيتى الإنجليزى، وهى لاعبة مصرية سافرت لدراسة الهندسة فى بريطانيا عام 2017 ونجحت فى الانضمام إلى نادى ستوك سيتى للسيدات.