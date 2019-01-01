الزمالك يطالب اتحاد الكرة بحكام أجانب لمواجهة الاتحاد في نصف نهائي الكأس

قرر مسئولي نادي الزمالك التقدم بطلب لاتحاد الكرة من أجل استقدام حكام أجانب لمباراة الفريق الأبيض أمام الاتحاد السكندري والمقرر لها يوم الأحد المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

وجاء ذلك بعد أخطاء الحكم محمد معروف في مواجهة الزمالك أمس الأربعاء أمام مصر المقاصة والتغاضي عن ركلة جزاء صحيحة للزمالك ويخشى الأبيض تكرار ذلك خلال المباراة المقبلة وذلك لضمان العدالة الكاملة.

وكان الزمالك حقق الفوز أمس على فريق مصر المقاصة بهدف دون رد أحرزه عبدالله جمعة خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد برج العرب في ربع نهائي الكأس.

أيمن حفني في مصر المقاصة بنسبة 99%

وفي سياق متصل، أكد بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، إنهاء صفقة إنضمام أيمن حفني لصالح الفريق الفيومي، قادمًا من نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتديعم صفوف الفريق، استعدادًا للموسم الجديد.

وقال بكري سليم في تصريحات لبرنامج "اللعيب" مع مهيب عبد الهادي: " أيمن حفني بعد وجود التدعيمات الجديدة لنادي الزمالك مكانه الطبيعي في نادي مصر المقاصة".

وتابع: " أيمن حفني سيعود كما كان وأكثر عن طريقنا، لأن مشكلته في الزمالك كانت تتمثل في عدم إتخاذ فرصة بسبب رؤية المدربين المتواجدين، وأكبر دليل أن إدارة الأبيض تتمسك به حتى الرمق الأخير، إن شاء الله أيمن حفني في مصر المقاصة بنسبة 99%".