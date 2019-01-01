شقيق عمرو زكي يروي تفاصيل الحادث: حالته حرجة وادعوا له بالشفاء

طالب صابر زكي، شقيق عمرو زكي نجم الزمالك ، جماهير كرة القدم المصرية بالدعاء لشقيقه، اللاعب الدولي السابق، بعد الحادث الذي تعرض له على طريق الساحل الشمالي، صباح اليوم الجمعة.

وقال صابر ذكي، في تصريح خاص لـ"الوطن سبورت": "عمرو في غيوبة حاليا وتعرض لكسر في الحوض والضلوع، وقررت على مسئوليتي الشخصية نقله من مستشفى العلمين إلى أحد مستشفيات التجمع الخامس".

وأضاف: "فضلت نقل شقيقي إلى أحد مستشفيات التجمع الخامس حتى تتوفر له كل الإمكانيات ويحصل على الإسعافات اللازمة".

مسيرة مميزة لعمرو زكي بالملاعب

وشهدت فترة تواجد عمرو زكي مع الزمالك تألقًا كبيرًا، واستطاع الاحتراف في الدوري الإنجليزي، عبر بوابة فريق ويجان.

كما أنه ساهم في فوز منتخب مصر بكأس أمم أفريقيا 3 مرات، وهو الجيل الذهبي الذي كان يقوده في الفترة الحالية المعلم حسن شحاتة، قبل أن يعتزل زكي كرة القدم منذ ما يقرب من 5 سنوات.

وخاض عمرو زكي مسيرة مميزة داخل الساحرة المستديرة، إذ لعب لأندية المنصورة وإنبي والزمالك، فضلا عن خوض العديد من التجارب في مختلف الدوريات، أبرزها لموكوموتيف موسكو وويجان أتليتك وهال سيتي الإنجليزيين، وألازيجسبور التركي والسالمية الكويتي والرجاء المغربي والعهد اللبناني، وأخيرًا المقاولون العرب، ليعلن بعدها اعتزال كرة القدم.