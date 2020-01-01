شقيق عمرو زكي يكشف حجم إصابته بعد الحادث: تجمع دموي وكسور وكدمات

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عمرو زكي
كشف صابر زكي شقيق عمرو زكي لاعب الفريق الكروي الأول السابق بنادي الزمالك ومنتخب مصر، عن تشخيص حالة اللاعب بعد وصوله لأحد المستشفيات بالتجمع الخامس قادما من مستشفى العلمين بعد تعرضه لحادث سيارة مروع بالساحل الشمالي.
وقال صابر في تصريح خاص لـ" الوطن سبورت": "عمرو زكي مصاب بتجمع دموي في بطنه، وكسر في 3 ضلوع وكسر في الحوض وقطع في الرأس وقطع في القدم وكدمات في العين وكدمات في أنحاء متفرقة من جسده".
ويجري اللاعب حاليا كل الفحوصات اللازمة للإطمئنان على سلامته وتحديد العلاج المناسب للكدمات القوية التي تعرض لها في أماكن مختلفة من جسده.
وتعرض عمرو زكي لاعب الفريق الكروي الأول السابق بنادي الزمالك ومنتخب مصر لحادث سيارة مروع بالساحل الشمالي صباح اليوم الجمعة، وكان يقود البلدوزر السيارة ومعه أحد أصدقائه، حتى انقلبت واصطدمت بنخلة على الطريق، ليتم نقل اللاعب وصديقه إلى مستشفى العلمين لتلقي الإسعافات.
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