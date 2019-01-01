بعد التعاقد مع فايلر.. يوسف وقمصان في خطر بالأهلي.. و"ناجي" يهدد سليمان

بات ثلاثي الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، محمد يوسف المدرب العام، وسامي قمصان المدرب المساعد، وطارق سليمان مدرب حراس المرمى، في خطر للتواجد ضمن الجهاز الفني المساعد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للأهلي.

وأعلنت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه أسماعيل وبعد العرض على محمود الخطيب رئيس النادى والاعتماد من مجلس الادارة عن التعاقد مع رينيه فايلر، لخلافة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني الذي تمت إقالته مؤخرًا عقب الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف، وتوديع بطولة كأس مصر.

ويعود صعوبة استمرار الثلاثي المصري في الجهاز الفني الجديد بسبب، تواجد ثلاثة مساعدين وقد ينضم اليهم محلل اداء فى وقت لاحق، مع السويسري فايلر للعمل خلال الفترة القادمة، وهو ما يؤكد صعوبة تواجد الثنائي يوسف وسليمان.

فيما ترددت بعض الأنباء داخل القلعة الحمراء، باحتمالية إجراء تغيير طارق سليمان والتعاقد مع مدرب حراس مصري جديد في الجهاز الفني الجديد خلال الفترة المقبلة، وتم ترشيح أكثر من اسم لتولي تدريب حراس المرمى بالأهلي أبرزهم أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب الوطني السابق.

ويستعد الأهلى حاليا لمباراة الذهاب مع فريق كانو سبورت بطل غينيا بيساو فى ذهاب دور 32 لدورى رابطة الأبطال والذى تحدد له 14 سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أن الأهلي تخطي عقبة الدوري التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على فريق "اطلع برة" بنتيجة 13 / 0 في مجموع المباراتين.