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راتب فايلر يتجاوز حاجز الـ2 مليون دولار في الأهلي

12:21 م | السبت 31 أغسطس 2019
كتب: الوطن سبورت
راتب فايلر يتجاوز حاجز الـ2 مليون دولار في الأهلي

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يحصل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مبلغ مالي 2.2 مليون دولار كراتب سنوي لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وعلم "الوطن سبورت" أن هذا المبلغ غير شامل التعاقد مع ثلاثة مدربين أجانب مساعدين للسويسري في مهمة عمله التي تبدأ مع الفريق بشكل رسمي من اليوم.

وأعلنت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي اليوم عن التعاقد مع السويسري خلفا للاوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق، عقب الخسارة من بيراميدز بهدف نظيف في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر وتوديع البطولة.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

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