الأهلي: فايلر سيكون مفاجأة وسيصل القاهرة خلال ساعات

أكد مصدر داخل الأهلي أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق يبقى الخيار الأمثل لقيادة الفريق الموسم القادم.

وأضاف المصدر أن فايلر يبقى الاختيار الأمثل للفريق بجانب أنه يمتلك شخصية قوية للغاية، موضحا أن التعاقد مع فايلر يبقى اختيارا موفقا للغاية خاصة بعد أن شهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة مع العديد من المدربين أبرزهم سباليتى ومانو.

وذكر المصدر أن فايلر سيكون مفاجأة للجميع نظرا لإمكانياته الفنية والتكتيكية المميزة سيعرف الجميع قيمته مع مرور الوقت.

موعد وصول فايلر للقاهرة

ومن المنتظر أن يصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة خلال الساعات القادمة، لتولي القيادة الفنية للفريق بعد إعلان تنصيبه رسميا لقيادة الفريق.

وقال مصدر داخل الأهلي إن فايلر سيحضر برفقة مساعديه الثلاث، لعقد جلسة خاصة مع مسؤلي الأهلي من أجل الحديث عن المرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال أفريقيا والمحدد لها 14 سبتمبر القادم في غينيا الإستوائية.