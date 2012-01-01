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رسميا.. الصربي ميودراج جيسيتش مديرا فنيا للإسماعيلي

06:05 م | السبت 31 أغسطس 2019
كتب: ميسرة سليمان
رسميا.. الصربي ميودراج جيسيتش مديرا فنيا للإسماعيلي

ميودراج يسيتش

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أنهى مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، الاتفاق مع الصربى ميودراج جيسيتش لتولى القيادة الفنية للفريق بداية من الموسم المقبل.

واعتمد المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادي، والمشرف العام على قطاع الكرة تشكيل الجهاز الفنى للفريق الأول والذي من المقرر أن يقود الفريق فى منافسات الموسم الجديد.

يتكون الجهاز الفنى الجديد من كلآ من :

صبرى المنياوي مدير الكرة، ميودراج يسيتش المدير الفنى، محمود جابر المدرب العام، سرديجان تيكيجاسكى مساعد مدرب، أدهم السلحدار مساعد مدرب، سعفان الصغير مدرب حراس مرمى، أكرم علياوي مخطط أحمال، طارق أبو الليل مدير إدارى، أحمد صالح مدير إدارى، أحمد سالمان إدارى، أشرف عبد الكريم إدارى، محمد سالمان إدارى، الدكتور أكرم عبد العزيز، رئيس الجهاز الطبى

وولد مدرب الدراويش الجديد عام 1958 بمدينة أوسيسينيكا الصربية ولكنه يحمل جنسية آخرى وهى البوسنة والهرسك، تولى مهمة تدريب 21 فريق خلال مسيرته التدريبية منهم 6 تجارب فى أندية عربية بعد اعتزاله كرة القدم عام 1993 ويحمل رخصة التدريب الإحترافية من الاتحاد الأوروبى لكرة القدم.

ويعد ” جيسيتش ” صاحب ال 61 عاما من المدربين المتميزين لأنه معروف بصرامته وإجادته لقراءة الخصم، وسبق له تمثيل منتخب يوغسلافيا في الثمانينات، بجانب تحقيق عدد من الإنجازات مع بعض الأندية التى أشرف على تدريبها، كما سبق له خوض تجربة سابقة في الدوري السعودي مع نادي نجران موسم 2012، بالإضافة إلى النادي العربى الكويتى والاتفاق السعودى وخورفكان الإماراتى.

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