عاجل.. رانيا علواني تصدر بيانا للرد على أزمتها مع جماهير الأهلي

أصدرت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بيانًا رسميًا، بعد ما دخلت في مناقشات حادة مع الجماهير بسبب تغريدة هنأت من خلالها نجوم الألعاب الأخرى، بعد تصدر مصر لجدول ترتيب دورة الألعاب الأفريقية.

وجاء بيان رانيا علواني كالتالي:"تؤكد د. رانيا علواني احترامها وتقديرها لجماهير النادي الأهلي العظيمة التي كانت وستظل العنصر النبيل في منظومة الرياضة المصرية، وتقدر حرص كل مشجع ينتمي للنادي الأهلي على المسيرة الرياضية للقلعة الحمراء التي نفخر جميعا بالانتماء لها.

وتابعت "علواني:"ومن منطلق إيضاح الأمور للجماهير وقطع الطريق على المزايدات، فإن د. رانيا علواني تأمل تفهم موقفها من رفض الإساءات المتعمدة والممنهجة التي وجهت إليها بشكل غير منطقي ولا يمكن أن يصدر عن جمهور الأهلي الراقي الذي تعتز بكونها تنتمي إليه مشجعة ومؤازرة قبل أن تكون مسؤولة في عضوية مجلس إدارة النادي وتسعد بخدمته لتحقيق طموحات وآمال الأعضاء والجماهير، كل الحب والتقدير لجمهور النادي الأهلي وجمعيته العمومية الراقية".

وأثارت رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الجدل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن دخلت في مناقشات حادة مع الجماهير بسبب تغريدة هنأت من خلالها نجوم الألعاب الأخرى، بعد تصدر مصر لجدول ترتيب دورة الألعاب الأفريقية.

جماهير الأهلي استغلت تغريدة علواني، ووجهت من خلالها انتقادات لمجلس إدارة الأهلي بسبب اختيار السويسري رينيه فايلر مديرًا فنيًا للفريق كرة القدم، رغم أنه لايمتلك سيرة ذاتية قوية، "على حد تعبيرهم".

انتقادات جماهير الأهلي لم تأت على هوى رانيا علواني، وتعاملت معهم بمنطق الند للند، وبدأت ترد على كل مشجع يوجه انتقادات بشكل حاد، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تبرأت من اختيار المدير الفني السويسري، وأكدت أنها لم تتدخل في اختياره من قريب أو من بعيد، وأن الأمر كان من اختصاص لجنة التخطيط الكروي التي يتولى رئاستها طه إسماعيل، وبإشراف مباشر من محمود الخطيب رئيس النادي.